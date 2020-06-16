Маневры НАТО позволяют военным РФ оттачивать навыки по уничтожению боевой авиации США

Москва, 16 июня. Перехват истребителями ВКС РФ американских стратегических бомбардировщиков В-52H в небе над Балтикой позволяет российским военным отточить практические навыки на реальных целях. Об этом заявил генерал-майор, заслуженный военный летчик России, кандидат технических наук Владимир Попов.

15 июня дежурные силы ПВО Западного военного округа зафиксировали несколько американских бомбардировщиков В-52H над нейтральными водами Балтийского моря. На перехват самолетов ВВС США были подняты истребители Су-27 морской авиации Балтийского флота.

Позднее в Пентагоне заявили, что полет бомбардировщиков ВВС США над нейтральными водами Балтийского моря осуществлялся в рамках учений НАТО Baltops 2020.

Попов отметил, что маневры авиации США и НАТО у российских границ направлены на получение разведывательной информации. Американские военные пытаются выяснить технические характеристики российских радаров, а также установить время, которое необходимо перехватчикам для обнаружения американских самолетов.

При этом российские военные используют маневры авиации США и НАТО для совершенствования своих практических навыков, передает «Экономика Сегодня».

«Мало кто знает, что Минобороны РФ использует маневры Запада в своих целях. Для нашей армии это уникальная возможность поучиться на реальных целях Запада — обнаружить приближение противника, зафиксировать цели, понять, как скоро они могут быть уничтожены силами противовоздушной обороны», — пояснил Попов.

Стоит отметить, что ранее стратегические бомбардировщики B-1B Lancer ВВС США пытались провести разведывательный полет у берегов Крыма. Американские самолеты были обнаружены российскими средствами ПВО, а также перехвачены истребителями ВКС РФ.