Простаков потребовал принудить Twitter соблюдать российское законодательство

Москва, 16 июня. Twitter блокирует аккаунты, которые противоречат глобалистко-неолиберальным ценностям западного мира. Об этом заявил эксперт фонда «Народная дипломатия» Сергей Простаков.

Западные соцсети продолжают без адекватного объяснения причин удалять неугодные страницы. Недавно Twitter заблокировал аккаунт конкурса «Лидеры России». Позднее стало известно, что социальная сеть ограничила доступ к 32 тысячам страниц из-за подозрений в пропаганде, 1 тысяча из них принадлежит российским пользователям, передает iReactor.

«Решение руководства американской соцсети выглядит удивительным, если учитывать, что аккаунт платформы «Россия – страна возможностей» и конкурса «Лидеры России. Политика» заблокированы не были. Эта блокировка — далеко не первый случай, когда Twitter блокирует российские аккаунты без внятного объяснения», — пояснил Простаков.

По его словам, мишенью администраторов западных ресурсов часто становятся страницы, связанные с госструктурами или имеющие патриотическую направленность.

«Для Twitter, исходя из опыта его взаимодействия с пользователями по всему миру, приоритетными являются глобалистско-неолиберальные ценности, а все, что представляет для них альтернативу, рассматривается как угроза и может быть заблокировано под любым удобным предлогом или даже совсем без объяснения причин, — резюмировал эксперт.

Он считает, что для борьбы с подобной политикой зарубежных сервисов следует полностью отказаться от их использования либо принудить их соблюдать российское законодательство.