«Команда 29» делает из обвиняемого в шпионаже Митько очередного «политзаключенного»

В понедельник, 15 июня, Московский городской суд приговорил гражданина США Пола Уилана к 16 годам строго режима за шпионаж против России. В этот же день в Санкт-Петербурге было предъявлено обвинение в госизмене президенту Арктической академии наук капитану I ранга в запасе Валерию Митько. По версии следствия, 78-летний профессор передавал секретные данные о российских подлодках спецслужбам Китая.

Под домашний арест Митько был отправлен еще в феврале, но из-за секретности о деле ранее не было известно. Ученый свою вину не признает, хотя подтверждает, что некоторые документы он действительно возил в Китай, однако они были получены из якобы открытых источников и нужны были ему для чтения лекций в Даляньском университете.

Карьера на предателях

В русскоязычных новостных агрегаторах указывается, что первым о секретном деле сообщил «Интерфакс». В своем материале издание ссылается на разговор с адвокатом Иваном Павловым, представляющим интересы Митько. Но на самом деле первой о следствии написала «Медуза». Ровно в восемь утра на сайте издания появился материал под заголовком «ФСБ против государственника». Что интересно, в указанной статье имеется даже интервью с супругой Митько Татьяной, а значит, редакция «Медузы» начала готовить свой материал заранее.

Однако журналисты не указывают, каким образом им стало известно о деле, фигуранты которого подписывали документы о неразглашении. Наиболее вероятным источником «слива» информации является всё тот же адвокат Иван Павлов, который поделился подробностями с «Интерфаксом».

Отметим, что «Медуза» активно освещает все дела Павлова, которые в большинстве своем касаются шпионажа и госизмен. Например, Павлов защищает еще одного ученого, Виктора Кудрявцева, которого следствие подозревает в передаче секретных документов о российском гиперзвуковом оружии Бельгии. Оксана Севастиди — еще одна подзащитная Павлова, ее признали виновной в госизмене за передачу сведений о передвижении российских войск грузинским военным. Более того, на сайте «Медузы» можно найти статью, где защитник шпионов и предателей называется рыцарем.

Тот факт, что юрист специализируется на определенных уголовных делах, является обычным для адвокатской практики. Но Павлов в своей деятельности не ограничивается защитой подсудимых. Его главной целью является изменение российского законодательства и раскрытие большей части документов, содержащих государственную тайну. Именно по этой причине его Фонд свободы информации в 2014 году получил статус иностранного агента. Минюсту удалось установить, что фонд получал иностранное финансирование и на эти деньги вел внутри России политическую деятельность.

Статус иностранного агента практически не ограничивает деятельность НКО, но накладывает на них ряд обязанностей. «Правозащитники», занимающиеся лоббированием интересов иностранных государств на территории России, наиболее негативно относятся к обязанности маркировать свои статьи и информировать читателей о том, на чьи деньги они создаются. Что не удивительно, ведь именно через СМИ и деятельность в Сети такие организации пытаются влиять на мнение россиян о собственной стране.

После вступления в силу закона об иноагентах недобросовестные НКО попытались обойти закон, ликвидировав юрлица и создав им на замену неформальные объединения. Так, ассоциация «Агора», специализирующаяся на легализации наркотиков в России, превратилась в неформальную группу адвокатов «Агора». Аналогично поступил Павлов, превратив свой Фонд свободы информации в неформальное объединение адвокатов «Команда 29».

Пиар-кампания по методу Павлова

Избавиться от клейма иноагенту Павлову для своей работы было действительно необходимо, ведь его главным инструментом в суде является не закон, а общественное давление на судей и следствие. Для этого он использует оппозиционные СМИ, через которые искусственно создает информационный резонанс вокруг своих дел. На примере Валерия Митько можно подробно рассмотреть схему, по которой действует «Команда 29».

Утром 15 июня на своей странице в Facebook Иван Павлов впервые публично объявляет, что «Команда 29» будет представлять интересы профессора Митько. Это же заявление можно считать первым сообщением о заведенном деле. Время публикации выбрано неслучайно — заранее были известны дата и время, когда будет оглашен приговор шпиону Уилону.

В это же время на YouTube-канале «Команды 29» публикуется старое интервью Валерия Митько, записанное еще в 2013 году, в котором рассказано об Арктической доктрине России, в разработке которой ученый принимал участие. Очевидно, что сделано это с целью создать Митько образ патриота, заботящегося только об интересах России.

В восемь утра 15 июня и «Медуза» публикует объемный материал, в котором есть как комментарии самого Павлова, так и интервью с женой профессора Татьяной Митько. Стоит обратить внимание, что заголовок «ФСБ против государственника» также нацелен на создание патриотического образа Митько.

Особо внимательному читателю наверняка бросится в глаза еще одно «случайное совпадение». Заголовок статьи про Митько «ФСБ против государственника» очень схож с заголовком статьи о Павлове «Рыцарь против ФСБ». И это при том, что между статьями четыре года разницы, а авторами заявлены разные люди — Даниил Туровский и Павел Мерзликин соответственно. И там и там применяется один и тот же прием противопоставления, целью которого в негативном свете выставить ФСБ, попутно героизируя адвоката и его подзащитного.

Статья «Медузы», в которой либеральной общественности указали, кого поддерживать в предстоящем судебном процессе, была подхвачена другими оппозиционными СМИ – Znak.com, «Новой газетой», «Дождем» и «Эхом Москвы». Все они входят в неформальное объединение «Синдикат-100», созданное специально для того, чтобы либеральные издания могли проводить массированные информационные атаки на читателей, заваливая их однообразными статьями на заранее определенную тему.

Таким образом, Иван Павлов как только получил доступ к делу Митько, сразу же начал крупную информационную кампанию с целью попытаться сформировать в обществе нужную ему позицию. Можно ожидать, что в скором времени в Москве и Петербурге начнутся пикеты в поддержку Митько с требованием его освобождения без суда и следствия. Не стоит исключать, что оппозиция поспешит включить Митько в списки так называемых «политзэков». Именно по такой причине проходят все судебные процессы, с которыми так или иначе связаны либеральные журналисты и правозащитники.

Напомним, профессор был отправлен под домашний арест еще в начале февраля, но шумиха в СМИ поднялась только после того, как в дело включилась «Команда 29». В сложившейся ситуации остается открытым вопрос — по собственной ли инициативе 78-летний профессор обратился к Ивану Павлову или же сам адвокат проявил инициативу и теперь будет использовать пожилого мужчину для собственного пиара?

Остается под вопросом — знает ли Митько, что его новый «защитник» профессионально занимается лоббированием интересов иностранных государств, за что его фонд до 2014 года официально получал западное финансирование? Ведь если ученый проинформирован об этом нюансе, то его образ патриота и государственника оказывается не более, чем ширмой для прессы. Но не стоит исключать, что Павлов мог «забыть» рассказать Митько о подробностях своей деятельности. По условиям домашнего ареста, профессор не имеет права общаться с прессой и даже с детьми, которые проходят по делу свидетелями, поэтому адвокат вполне мог воспользоваться неведением пожилого человека.

Шпионы США не могут рассчитывать на помощь «Команды 29»

Совершенно очевидно, что подобные информационные кампании бесплатно не проводятся, на их организацию требуются значительные денежные суммы. Так кто же спонсирует антироссийскую деятельность Павлова? Когда в 2014 году Минюст России признал Фонд свободы информации иноагентом, то публично не указывал, из каких именно источников он финансировался.

Но спонсоров фонда можно легко вычислить и без официальной информации. Дело в том, что Иван Павлов женат на гражданке США Дженнифер Гаспар. В 2014 году женщина была выдворена с территории России, так как она представляла угрозу национальной безопасности. Гаспар занималась консультациями НКО по получению американских грантов. Она рассказывала, за что и сколько российским НКО готовы платить западные страны. Вполне вероятно, что Гаспар также занималась и грантами для фонда мужа.

Семья Павлова-Гаспар и сегодня может получать транши из США. В пользу этой версии говорит странная позиция адвоката — он усиленно избегает комментариев по шпионским делам, в которых фигурируют спецслужбы США.

Как упоминалось в начале нашей статьи, 15 июня в Москве к 16 годам был приговорен американец Пол Уилан, шпионивший в пользу Штатов. Однако специализирующийся на шпионских делах Павлов в принципе никоим образом не комментировал процесс.

Другой показательный случай — дело экс-полицейского Евгения Чистова 2015 года. Он 13 лет шпионил для ЦРУ, а на суде не скрывал своего предательства. После суда он даже написал открытое письмо президенту США Дональду Трампу, в котором просил предоставить политическое убежище своей семье. Вот только Трамп проигнорировал просьбу предателя. Что интересно, так же поступил и Иван Павлов, к которому обратился Чистов. Адвокат и «Команда 29» никогда не комментировали дело агента ЦРУ Чистова.

Так почему же Иван Павлов, вся карьера которого построена на шпионских делах, так упорно обходит стороной тех, кто работает на США? Вероятно, его покровители прекрасно понимают, что авторитет Павлова давно подорван и замаран. После скандалов с Фондом свободы информации и высылкой жены-американки в серьезных делах, которые Штатам действительно важны, участие адвоката будет носить только негативный характер.

Но поднимать шум вокруг шпионов Грузии, Китая, Евросоюза и других сторонних стран Павлов всё еще годится. Чем он свободно занимается, что было продемонстрировано его кампанией по делу Митько. И наиболее очевидная цель этого шума — отвлечь внимание российского общества от приговора американскому шпиону Уилана, что крайне негативно сказывается на репутации США, и акцентировать его на деле Митько, в котором Павлов постарается выставить российскую контрразведку в максимально невыгодном свете.

Это не единственный пример подрывной деятельности «Команды 29» в России. Ранее ФАН выяснил, что скандинавские НКО заказали сотруднице организации Татьяне Торочешниковой интервью с руководителем Саамского парламента Кольского полуострова Валентиной Совкиной. Она должна была рассказать о якобы притеснениях коренных народов Севера. Исполнителями заказа Торочешникова выбрала журналистов либерального издания «7х7».