Косовский вопрос может оказать влияние на предвыборную гонку в США

Редакция Telegram-канала «Южный ветер» разбирает кейс косовского вопроса в контексте предвыборной кампании кандидатов в президенты США.

Автономный край Косово, формально входящий в состав Сербии, вот уже больше 20 лет остается опасным очагом нестабильности в Европе. Как известно, Балканы являются узлом, в котором сходятся интересы всех главных геополитических игроков. В контексте косовской проблемы часто поднимаются такие вопросы как «европейский наркотранзит», «развитие логистических маршрутов», «религиозные противоречия», а также «подходы к нормам международного права».

Исходя из множества факторов, контроль над Косово может стать узловым в контексте развития политики США с Германией, Евросоюзом и Россией и является достаточно важным для каждого кандидаты в президенты США.

Заслуги Байдена

Джо Байден, как патриарх американской политики, стал интересоваться балканским вопросом еще в 1991 году, когда к нему с рассказами о злоупотреблениях сербов в Боснии и Хорватии пришёл хорватский монах-католик.

В дальнейшем его активные усилия привели к тому, что администрация Билла Клинтона приняла за основу план по подавлению межэтнических столкновений на Балканах с использованием военной силы. Когда Слободан Милошевич расправился с албанскими сепаратистами в Косово, Байден поддержал проведение НАТО операции «Обдуманная сила» в 1995 году. На тот момент это была первая крупномасштабная военная акция в истории альянса, которая вынудила сербов покинуть отколовшуюся провинцию. Позже Байден поддержал независимость Косово, несмотря на протесты Москвы.

В августе 2016 года в Косово вице-президент США Джо Байден посетил церемонию открытия автотрассы, названной в честь его скончавшегося сына Бо Байдена, который в 2001 году служил временным советником косовского правительства по юридическим вопросам.

Таким образом, Байден имеет давние отношения с руководством балканских стран и во многом оказал влияние на раздел бывшей Югославии. В то же время, будучи вице-президентом, ему не удалось полностью завершить проект с признанием независимости Косово, чем и пытается воспользоваться команда Дональда Трампа.

Связи Трампа

Основным проводником действующего президента США по вопросу Косово является исполняющий обязанности директора национальной разведки и бывший посол в Германии Ричард Гренелл, которого Трамп в сентябре 2019 года назначил своим спецпредставителем по переговорам по статусу Косово.

Гренеллу удалось построить хорошие отношения с президентом Косово Хашимом Тачи. Совместно они продвигают повестку обмена землями между Приштиной и Белградом, согласно которой албанские сепаратисты получат 90% Косово и Метохии, а также муниципалитеты Прешево и Буяновац в окрестностях города Вранье. В обмен Сербия получит муниципалитет Лепосавич на севере Косово и Метохии. Предполагается, что этот сценарий позволит окончательно разграничить территории Сербии и Косово, а также откроет путь республике для признания в ООН.

Этой же политики с 2018 года фактически придерживается и сербский президент Александр Вучич. Более того, Вучич допускает, что ради возобновления переговоров с албанскими сепаратистами в Приштине Белград готов приостановить кампанию по отмене признания независимости Косова другими странами.

Здесь стоит отметить, что одним из консультантов Вучича является бывший британский премьер Тони Блэр, который, к слову, также сотрудничает с советником президента США Джаредом Кушнером.

Кроме того, прошедшей весной благодаря коронавирусу со сцены удалось убрать и противника формата обмена землями премьер-министра Косова Альбина Курти, фигуру которого поддерживал Берлин. Пикантности ситуации добавляет и то, еще недавно в бытность послом в Германии Гренелл умудрился испортить отношения с большей частью немецкого истеблишмента. Новое правительство Косово во главе с премьером Авдуллой Хоти начало с места в карьер и уже успело отменить режим «взаимности» в торговых отношениях с Сербией, что вынуждает Белград быстрее начать переговоры.

Вероятно, Трамп рассчитывает, что к сентябрю – в самый разгар предвыборной кампании, в Вашингтоне удастся подписать соглашение о разграничении границ между Сербией и Косово и запустить процесс нормализации отношений.

В итоге получается, что к настоящему моменту для Джо Байдена косовский вопрос – это кейс из прошлого и демонстрация былых заслуг, в то время как для Трампа и его окружения – шанс перехватить повестку на Балканах под свой контроль благодаря новым достижениям.