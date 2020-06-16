Володин: Законопроект о дистанционной работе защитит права удаленных сотрудников

Москва, 16 июня. Спикер Госдумы Вячеслав Володин направил в комитет по труду, социальной политике и делам ветеранов поправки в Трудовой кодекс о дистанционной (удаленной) работе, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

«Ситуация с коронавирусом показала востребованность дистанционного формата работы. Очевидно, что такая форма трудовых отношений со временем будет применяться все чаще, и этот вопрос требует дополнительного законодательного урегулирования, — сказал Вячеслав Володин, слова которого цитирует пресс-служба Госдумы.

На то, что необходимо обеспечить защиту прав сотрудников, работающих удаленно, ранее обратил внимание президент России Владимир Путин, он и поручил подготовить соответствующие поправки в законодательство.

«Внесенный сегодня законопроект предусматривает регулирование трудовых отношений с учетом развития цифровой экономики и повсеместного применения современных технологий. Вводится понятие дистанционной работы, а также ее временного и комбинированного режимов. Кроме того, расширяются гарантии для работающих удаленно, пересматривается учет рабочего времени, исключаются устаревшие нормы», — сказал Вячеслав Володин.

Совет Госдумы рассмотрит соответствующие поправки на ближайшем пленарном заседании палаты.

Отметим, что законопроект устанавливает нормы, которые касаются рабочего времени и отдыха удаленных работников. Например, речь идет о праве сотрудника на офлайн. Также регламентируются типы дистанционной занятости, основания для их применения, порядок взаимодействия работника и работодателя.

Документ вводит и возможность компенсации расходов удаленных работников. Кроме того, разрешается заключать трудовой договор о дистанционной работе и соглашение об изменении его условий путем обмена электронными документами.