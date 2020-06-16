Украинский политолог обвинил Киев в желании устроить бойню в Донбассе с помощью НАТО

Киев будет использовать поддержку НАТО для обострения ситуации в Донбассе. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал украинский политолог, координатор запрещенного в стране объединения «Боротьба» Евгений Голышкин.

Угроза для безопасности

Москва не считает символичным предоставление Украине статуса партнера Североатлантического альянса с расширенными возможностями в День России 12 июня. Однако Кремль обращает внимание на сам факт получения Киевом такого статуса, что не способствует укреплению безопасности в Европе. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на соответствующий вопрос журналистов.

«Пусть уже сами представители Североатлантического альянса рассуждают про символизм тех или иных действий, это не наша забота. В данном случае мы обращаем внимание на суть происходящих процессов», — сообщил Песков.

Устроить бойню в Донбассе

Как отметил Евгений Голышкин, Киев однозначно будет пользоваться поддержкой НАТО только в милитаристских целях по затягиванию военного конфликта в Донбассе. Кроме того, этот повод украинские власти будут использовать для отвлечения внимания собственных граждан от череды экономических проблем и ряда непопулярных реформ.

«Вчера в социальных сетях украинского сегмента активно распространялось и обсуждалось видео массивного железнодорожного состава с бронетехникой и другими грузами, которые двигались по Запорожской области в сторону Донбасса. Киев вполне может пойти на военное обострение со всем присущим ему цинизмом. Президент Украины Владимир Зеленский не справляется с собственными предвыборными обещаниями, не контролирует протесты уличных банд националистов. Они с новым рвением поднимают голову и радикализируют протест, безнаказанно избивая оппозиционных журналистов и полицию», — пояснил Евгений Голышкин.

По мнению украинского политолога, Зеленский может пойти по накатанному пути экс-президента Петра Порошенко и спровоцировать бойню в Донбассе, предварительно обвинив республики в нарушении перемирия. Не просто так накануне украинская сторона в контактной группе в Минске заявила, что минский комплекс мер носит лишь рекомендательный характер.

«Отсюда вытекает, что Киев вполне рассматривает «военное решение» проблемы и мог получить некие гарантии со стороны НАТО в военной помощи и дипломатической поддержке. Также настораживает ситуация с прибытием на Украину 90 инструкторов Оперативной объединенной миссии Вооруженных сил Канады UNIFIER. Полностью зависимое украинское правительство показывает свою готовность стать заложниками ситуации и положить на алтарь чужих интересов жизни собственных граждан», — заключил Евгений Голышкин.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.