Оптимизаторы из Киева обвинили «Антонова» в срыве «серых» поставок из России

Украинский государственный оборонный концерн «Укроборонпром» выдвинул в адрес предыдущего руководства «Антонова» абсурдные обвинения, чтобы «оптимизировать» крупнейшего авиапроизводителя в стране. Одно из обвинений заключается в том, что предприятие за несколько лет так и не смогло наладить «серую» закупку комплектующих из России через фирму-прокладку, найденную самим «Укроборонпромом».

Пока две украинские компании выясняют, кто из них агент Москвы, сама Москва потирает руки. Ведь этот конфликт способствует разрушению одного из важнейших предприятий ОПК соседней страны — страны, настроенной враждебно к России.

К такому выводу пришел обозреватель Федерального агентства новостей, изучив обстоятельства незатихающего скандала.

«Оптимизация» по-украински

Суть обострившегося конфликта между «Укроборонпромом» и входящим в него с 2015 года «Антоновым» проста и незатейлива.

Флагман украинского авиастроения, лишенный в 2014 году денег и комплектующих из России, давно уже пребывает в состоянии комы. Вкладывать средства в спасение «Антонова» Киев не собирается. Единственное, что до недавнего времени хоть как-то поддерживало на плаву украинских авиастроителей, это грузовые «Авиалинии Антонова» — один из лидеров мирового рынка перевозок сверхтяжелых грузов. Только он и поддерживал предприятие на плаву.

В итоге у руководства «Укроборонпрома» возникла идея элегантно «оптимизировать» «Антонова», чтобы от убыточного гиганта остались лишь приносящие живые деньги «Авиалинии». КБ, цеха и десять тысяч занятых в них сотрудников? Да кому они нужны.

Этот план отчего-то не устроил само предприятие, чье руководство не хотело лишаться уютных кабинетов, а трудовой коллектив — рабочих мест. Поскольку по-хорошему с «Антоновым» у главы «Укроборонпрома» Айвараса Абромавичюса договориться не получилось, последний инициировал «проверку» авиастроительного предприятия специальной комиссией. Та ожидаемо выявила в действиях руководства неэффективное управление, нецелевое использование, злоупотребления и прочие нарушения, способные, на ее взгляд, нанести существенный ущерб государству и самому «Антонову».

Имея на руках такой козырь, как материалы «проверки», «Укроборонпром» наконец-то получил повод для увольнения несговорчивого президента «Антонова» Александра Донца и замены его на более лояльного человека. Но как только 9 июня Донца выставили за ворота, коллектив «Антонова» встал на дыбы и забросал власти жалобами на произвол «Укроборонпрома». Оказаться безработными этим людям совершенно не хотелось.

В общем, «замести мусор под ковер» у Абромавичюса не получилось — представителям концерна пришлось давать пояснения на заседании профильного комитета Верховной рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

Скандал разгорался на глазах. И все же особыми успехами в противостоянии с «Укроборонпромом» «Антонов» похвастаться не мог. Тогда кто-то (уж не Донец ли?) санкционировал «слив» в украинские СМИ крайне нелицеприятной для концерна информации.

Придирки, прокладка и «серая» схема

Первым за эти материалы ухватился директор киевской информационно-консалтинговой компании Defense Express Сергей Сгурец. Из оперативно опубликованных им материалов читатели узнали массу интересного.

Оказывается, «Укроборонпром» буквально затравил антоновцев бюрократическими придирками. Типичный пример — требование представить отчет о деятельности предприятия в форме подробных ответов на 133 вопроса. Ответы следовало подготовить за 1,5 суток и сдать руководству концерна под роспись.

Помимо чудес формализма, «Укроборонпром» в деле «нагибания» руководства «Антонова» отметился и вовсе феерическими приемами. Помните информационную кампанию о необходимости полного отказа Украины от военно-технического сотрудничества с Россией, бушевавшую в свидомых СМИ с подачи Киева? Мол, позорно что-то покупать у «страны-агрессора» и т. д. «Укроборонпром» тогда на словах пообещал организовать полное импортозамещение российских комплектующих, а на деле нашел фирму-прокладку, готовую взяться за доставку на Украину комплектующих… из России. При этом комплектующие достались бы украинскому ОПК с минимум 20%-ной наценкой.

Нетрудно догадаться, как обогатились бы организаторы «серой» схемы в случае ее реализации. Но фирма-прокладка с поставленной ей задачей справиться так и не смогла (не исключено, что из-за бдительности соответствующих органов РФ). Словом, мутный вариант получения «Антоновым» российских комплектующих так и не заработал.

Угадайте, кого руководство «Укроборонпрома» в этом обвинило? Нет, не собственноручно подобранную фирму-прокладку, а Донца и его приближенных. Мол, не смогли, не обеспечили, не выполнили. А должны были несмотря ни на что!..

Когда очень хочется денег

Дальше — веселее.

«Антонов» в коллаборации с поляками задумал создать на базе Ан-148 морской патрульный самолет, вооруженный противокорабельными ракетами украинского производства «Нептун». С точки зрения обыденной логики, это был типичный пример сотрудничества украинского предприятия с «партнерами» из НАТО. С точки же зрения руководства «Укроборонпрома», это были абсолютно неправомочные действия руководства ГП «Антонов», так как оно пошло на переговоры с поляками, имея на то разрешение Минобороны Украины, но не озаботившись санкцией концерна.

Поэтому «Укроборонпром» заблокировал работы по созданию Ан-148МП и обвинил антоновцев в самоуправстве. Тем самым концерн создал уникальный прецедент, когда после 2014 года управляющая структура из Киева жестко пресекла попытку предприятия украинского ОПК наладить сотрудничество с «партнерами» из Североатлантического альянса.

Однако «вишенкой на торте» в выдвинутых «Укроборонпромом» обвинениях против прежнего руководства «Антонова» стал все же другой случай.

После «Евромайдана» на мели оказался не только «Антонов», но и ведущее украинское предприятие по изготовлению газотурбинных авиадвигателей «Мотор Сич». Чтобы как-то выбраться из «пике», почетный президент «Мотор Сич» Вячеслав Богуслаев решил продать контрольный пакет акций своего головного предприятия, Запорожского моторостроительного завода, китайским бизнес-структурам. За это украинская сторона получила бы более 100 млн долларов, из которых 38 млн планировалось передать «Антонову» для модернизации его производственных мощностей.

Но под давлением американцев, не желавших усиления Китая, Киев заблокировал сделку. Обещанных китайских денег украинская казна не получила. Не достались они и антоновцам, из-за чего те не смогли заняться запланированным на 2018–2020 годы обновлением своего станочного парка.

Однако как раз это — отсутствие закупки новых станков — и стало еще одним пунктом обвинений «Укроборонпрома» в адрес Александра Донца и его приближенных. Откуда же прежнее руководство «Антонова» взяло бы средства на модернизацию производственных мощностей своего предприятия? Киеву на это наплевать.

За что стоял Майдан

Конечно, обвинения со стороны концерна в адрес «Антонова» абсурдны по форме и содержанию. Тем не менее, мы их полностью поддерживаем. Ведь в конечном счете, они работают на разрушение одного из предприятий ОПК Украины — не самого дружественного нам государства. Не за то ли стоял Майдан?

Даже удивительно, как это Айвараса Абромавичюса до сих пор не обвинили в том, что он — агент Москвы. Впрочем, еще не вечер…

P. S. Вечером 15 июня стало известно, что Окружной административный суд Киева признал незаконным принятое 9 июня Абромавичюсом решение о снятии Донца с должности президента ГП «Антонов». Таким образом, «контрудар» антоновцев со сливом в СМИ компромата на руководство «Укроборонпрома» достиг своей цели. Но это вовсе не означает, что «оптимизаторы» из концерна отступятся от своей идеи «распилить» убыточное авиастроительное предприятие. Стало быть, национальная украинская забава — «война жабы с гадюкой» — в ОПК Украины будет продолжаться.

Пожелаем успеха всем участникам этой увлекательной авантюры!