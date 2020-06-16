Сирия, 16 июня. В лагере «Аль-Хол» в Хасаке начались перестрелки между беженцами. Прогремел взрыв на пути следования российско-турецкого патруля в Идлибе. Неизвестные застрелили двух курдских боевиков на границе между Раккой и Алеппо, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

«Исламское государство»1: подозревается в организации нападения на колонну нефтяных танкеров на пути из Дейр-эз-Зора в Хасаку; обвиняется в похищении курдского боевика в городе Шхиль в Дейр-эз-Зоре.

Курдские вооруженные бандгруппы: понесли потери в результате нападения неизвестных боевиков в западной части Ракки.

Российская военная полиция: совместно с ВС Турции провела патрулирование на шоссе М-4 в Идлибе.

Соединенные Штаты: перебросили крупный конвой с подкреплениями в Хасаку из Ирака.

Провинция Дейр-эз-Зор

Информационное агентство Al Khabour сообщило о нападении на колонну нефтяных танкеров, следовавших из Дейр-эз-Зора в Хасаку. Налет имел место в районе Абу-Фас. К месту нападения прибыл военный конвой «Демократических сил Сирии»**** (SDF), который перекрыл движение по шоссе. Предполагается, что вылазка была совершена террористами «Исламского государства», которые осуществляют подпольную деятельность в составе «спящих ячеек».

Между тем поступила информация о том, что в городе Шхиль, где несколько часов назад проводились рейды SDF, был похищен один из курдских боевиков. Четверо неизвестных в масках захватили члена SDF на глазах у местных жителей, заявив, что убьют его в течение часа.

Провинция Идлиб

На юге Идлиба состоялось 17-е совместное патрулирование Турции и РФ. Объединенные войска российской военной полиции и ВС Турции проследовали по маршруту, пролегающему через населенные пункты Ан-Найраб и Фурайка. Общая протяженность пути составила около 37 километров.

По данным Минобороны РФ, во время мониторинга на шоссе М-4 произошел взрыв. Сработало СВУ, заложенное на маршруте движения между населенными пунктами Ариха и Урум аль-Джауз. Сообщается о незначительных повреждениях одного из бронетранспортеров РФ. Никто из российских или турецких военнослужащих не пострадал. В попытке сорвать договоренности Турции и РФ подозреваются террористы, выступающие против мирного урегулирования конфликта.

Провинция Ракка

Информационный портал Masar Press Agency сообщает о том, что конвой «Демократических сил Сирии» (SDF) подвергся нападению неизвестных в районе административной границы между провинциями Ракка и Алеппо. Группа вооруженных лиц открыла огонь по колонне курдских боевиков на дороге Ас-Сальхабия. В результате были убиты как минимум два члена SDF. В совершении вылазки подозреваются террористы «Исламского государства», осуществляющие подпольную деятельность.

Между тем поступила информация об обнаружении братской могилы в районе населенного пункта Аль-Хамрат на востоке региона. Из захоронения удалось извлечь шесть тел. Предполагается, что погибшие принадлежали к числу мирных жителей, убитых в результате беспорядочных бомбардировок ВВС возглавляемой США международной коалиции. Напомним, в апреле в этом районе также была найдена общая могила, в которой были захоронены порядка 200 человек.

Провинция Хасака

Военный источник в сети Twitter (RojavaNetwork) сообщает о том, что в регион прибыл еще один военный конвой Соединенных Штатов. Около 200 грузовиков с техникой и материально-техническим обеспечением въехали на территорию Хасаки со стороны Иракского Курдистана.

Тем временем в лагере «Аль-Хол», подконтрольном «Демократическим силам Сирии» (SDF), начались перестрелки. Согласно информации Twitter-канала (SOHEB2019), один из беженцев был застрелен 45-летним мужчиной по имени Али Мурад. О том, что послужило причиной для начала вооруженной борьбы, пока неизвестно.

Напомним, в пункте временного размещения и прежде наблюдались проблемы с обеспечением безопасности. Ситуация осложняется тем, что наряду с мирными поселенцами здесь содержатся члены семей террористов ИГИЛ1. Накануне стало известно о начале строительства тюрьмы на территории лагеря. Об этом распорядились силы международной коалиции.

1 Организация запрещена на территории РФ.