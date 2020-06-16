Нью-Дели, 16 июня. Офицер и два солдата индийской армии были убиты в столкновении с китайскими военными в районе долины Галван. Об этом сообщает индийское информационное агентство ANI.

Долина Галван, точнее, а именно ее область Ладакх, представляет собой часть региона Кашмир, на которую имеют территориальные претензии и КНР, и Индия. Отмечается, что противостояние сторон было ожесточенным.

«Во время процесса деэскалации, проходящего в долине Галван, вчера вечером произошло ожесточенное противостояние, приведшее к жертвам. Среди погибших с индийской стороны офицер и два солдата. Высокопоставленные военные обеих сторон в настоящее время встречаются на месте, чтобы разрядить обстановку», — приводит СМИ заявление представителя армии Индии.

По данным индийских СМИ, раненые есть и с китайской стороны.

В мае Индия и Китай перебросили в Ладакх свои подразделения после стычек военных в районе высокогорного озера Пангонг Цо 5-6 мая.

Столкновения служащих двух стран в районе Ладакх происходили неоднократно, отмечает RT. Ранее китайские войска помешали строительству канала на севере Индии.