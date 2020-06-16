Губерниев оценил высказывание Бони о «россиянах-нищебродах, живущих на МРОТ»

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев и депутат Госдумы Михаил Тарасенко прокомментировали Федеральному агентству новостей высказывание телеведущей Виктории Бони в Instagram с критикой в адрес россиян, получающих минимальный размер оплаты труда (МРОТ).

«Мы сначала минимальный размер оплаты повышаем, раздаем деньги всяким алкоголикам и нищебродам, а потом плачемся, почему у нас все хреново. Лучше бы бизнесменам помогли. Которые работают», — заявила экс-участница проекта «Дом-2».

По словам телеведущей, из-за коронавируса у многих предпринимателей встала работа на два месяца. При этом Боня выразила уверенность, что государство не должно решать, какая зарплата должна быть у «криворуких алкоголиков».

«Если твоя работа стоит десятку, то ты и должен получать десятку. А так раздают деньги всяким бездельникам, алкашам, наркоманам только потому, что они живут в России», — сказала телезвезда, отметив, что «просто ленятся» и «сливают деньги на алкоголь и наркотики».

Она также добавила, что в ее кругу общения многие бизнесмены придерживаются того же мнения.

В свою очередь, известный телеведущий Дмитрий Губерниев признался, что ему «совершенно все равно», что говорит Виктория Боня.

«Если как-то реагировать на каждую дуру, то можно превратить свою жизнь в нечто странное. Поэтому я на дур не реагирую», — сказал Губерниев в эксклюзивном интервью ФАН.

Член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко подчеркнул не только экономическую безграмотность, но еще безнравственность заявления Виктории Бони.

«Если даже человек получает 10 тысяч рублей, то кто сказал, что цена труда ограничивается этой суммой? Кто сказал, что для человека где-то в провинции такая возможность заработка — это предел? Государство существует для того, чтобы определить реальную цену труду и то, что является прожиточным минимумом. Если Боня говорит, что прожиточный минимум в начале ХХ века включал только продукты питания для биологического выживания, то сегодня в большинстве развитых стран мира он включает в себя целый комплекс культурных и туристических мероприятий, — объяснил Тарасенко в беседе с ФАН. — Тот факт, что мы в конце концов вывели МРОТ на уровень прожиточного минимума — это позитивное явление. Но это всего лишь первый шаг. Если мы хотим, чтобы товары, производимые в России, раскупались, то нам нужно повышать цену труда, поскольку другого пути нет».

Человек не является бизнесменом, если выживает только за счет того, что платит очень низкую официальную заработную плату, а все остальное дает работнику «в серую», считает парламентарий.

«Пусть лучше такой человек занимается тем, что у него лучше получается. Например, дает советы, сколько нужно платить и кому помогать», — подчеркнул депутат.

Однако в «идеологии» повышения минимального размера оплаты труда, по мнению Тарасенко, есть ряд нюансов.

«Часто у нас некоторые политические деятели предлагают раздавать деньги населению. Но это приведет только к инфляции в стране. Я полагаю, что правительство найдет правильные решения, которые позволят увеличиваться МРОТ и цене труда во всей России», — добавил он.

Ранее Виктория Боня высказалась о вакцинации против коронавируса. Она напомнила о принятом в Дании чрезвычайном законе о коронавирусе, который дает государству полномочия принуждать граждан к вакцинации, анализам, лечению и карантину с привлечением полиции — вплоть до марта 2021 года. Телеведущая допустила, что такой сценарий развития событий может быть и в России.