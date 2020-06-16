LIVE: Диктатура меньшинства. Как нас заставляют отказываться от традиций, морали и привычек

Федеральное агентство новостей (ФАН) и Медиагруппа «Патриот» проводят прямой эфир на тему «Диктатура меньшинства. Как нас заставляют отказываться от традиций, морали и привычек».
Социологи утверждают: когда численность бескомпромиссно настроенного меньшинства определенного типа достигает порогового уровня, остальной популяции приходится подчиниться его предпочтениям.
Мигранты в Европе получают вид на жительство и значительную финансовую помощь, которую не получают местные налогоплательщики. В новейшей истории России либеральное меньшинство два десятилетия доминировало в политике и экономике.
Меньшинства начинают формировать своеобразную элиту и жестко подавляют любое инакомыслие.
Кто и как формирует общественное мнение?
По каким законом работает либеральная пропаганда?
Где граница между разжиганием ненависти и отстаиванием своих ценностей?
Выстоят ли консерваторы под натиском гей-активистов, феминисток или вегетарианцев?
На эти и многие другие вопросы в рамках нашего эфира ответят специалисты — социологи, экономисты, журналисты, чиновники и политики.
Присоединяйтесь к обсуждению!