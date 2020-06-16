В Минобороны рассказали о подготовке парада Победы в Москве

Москва, 16 июня. Цели провести полномасштабные парады Победы в каждом регионе любой ценой нет, сообщили в Министерстве обороны РФ.

В ведомстве добавили, что в некоторых из них пройдут скорее символические мероприятия. Как сообщили в Минобороны, подготовка главного парада Победы в Москве ведется в плановом порядке, все меры безопасности соблюдаются.

«Нет и не может быть цели провести в каждом регионе полномасштабные парады любой ценой, в некоторых из них пройдут, скорее, символические мероприятия», — заявил официальный представитель ведомства Игорь Конашенков.

Ранее сообщалось, что праздничные мероприятия, посвященные 75-летию Победы в Великой Отечественной войне, которые намечены на 24 июня, не будут проводиться в 13 городах из-за пандемии коронавируса. Парады не состоятся в Курске, Перми, Белгороде, Саранске, Ярославле, Якутске, Пензе, Вологде, Челябинске, Пскове, Орле, Петропавловске-Камчатском и Нижнем Тагиле.

Власти Крыма не будут парад к 75-летию Победы в Симферополе, 24 июня торжества пройдут только в городе-герое Керчи. Данное решение было принято главой полуострова Сергеем Аксеновым для того, чтобы предотвратить распространение COVID-19.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отметил, что Кремль с пониманием относится к отмене парадов в честь 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в регионах.