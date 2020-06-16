Киев, 16 июня. Нынешнее поколение украинцев обладает рабским менталитетом, в результате чего нация потеряла способность здраво рассуждать и развиваться. Об этом заявил украинский актер, телеведущий и писатель Антон Мухарский.

По его словам, украинские националисты первой половины прошлого века являлись последним поколением, которое было способно жертвовать собой ради «светлого будущего».

«К сожалению, мы — поколение наихудших. То есть наилучшие — пассионарии, люди, которые были готовы жертвовать собой ради общего блага и ради государства, были в ХХ столетии уничтожены. Потому мы сейчас имеем поколение рабов, которые рождают рабов. Этот тотальный совок, левацкая идеология», — пояснил Мухарский.

Он также добавил, что современные украинцы являются носителями советской идеологией, которая не предполагает готовности к самопожертвованию ради будущего своих потомков.

Стоит отметит, что Мухарский является ярым националистом и русофобом. При этом сам Мухарский гордо называет себя национал-фашистом.

За годы независимости на Украине сформировалось целое поколение, которое считает, что «Россия является главным врагом Киева». Данная идеология позволят украинским радикалам чувствовать себя представителями «уникальной нации», которая по определению «лучше и мудрее других».

Современный украинский национализм был сформирован в 90-е годы при активном участии Запада. При этом США внесли наибольший вклад в процесс создания праворадикальных сил на Украине.

В настоящее время на Украине активно идет героизация нацизма и «культурные чистки», чем в свое время занимались представители Национал-социалистической партии Германии. Украинские власти считают, что превращение страны в лагерь фашистов является залогом успешного и сильного государства, поэтому поддерживают праворадикальные группировки и националистические партии.