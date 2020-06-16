Быков рассказал, как Ефремов «загнал себя в ад» после смертельного ДТП

Москва, 16 июня. Писатель Дмитрий Быков заступился за Михаила Ефремова после смертельного ДТП, заявив о «травле» актера.

По словам Быкова, обвиняющие актера в «пьяном» ДТП пытаются «заработать дивиденды на трагедии». Писатель заявил, что в отношении Ефремова началась травля.

«Понимаете, с человеком случилась трагедия: он ненамеренно убил. И такая же, кстати говоря, те же слова — «трагедия» — применимы к судьбе Захарова, к страшной судьбе. Человек этот заслуживает хотя бы сейчас понимания, сострадания, уважения к смерти, чтобы не устраивать пляску на костях», — написал Быков в Instagram.

Кроме того, писатель выразил сожаление, что давно не общался с Ефремовым. Быков считает, что Ефремов «загнал себя в ад». Если бы они виделись чаще, то он, возможно, смог бы «почувствовать психологическое неблагополучие» актера и спасти его.

Ефремов устроил ДТП в Москве на Смоленской площади 8 июня. Актер в состоянии алкогольного опьянения выехал на встречную полосу и врезался в другую машину. Водитель двигавшегося навстречу автомобиля скончался. Кроме того, в анализах Ефремова обнаружили следы наркотиков.

В отношении Ефремова возбуждено уголовное дело, ему грозит до 12 лет лишения свободы. Таганский суд Москвы поместил актера под домашний арест сроком на два месяца.

Артист записал видеоролик, в котором принес извинения семье погибшего и предложил помощь. Актер пояснил, что «это не попытка откупиться, а попытка искупить». Ефремов отметил, что ему «нет прощения от жены и детей». Однако семья погибшего отказалась от денежной компенсации и заявила о намерении добиваться справедливого наказания для актера.