Пенсионеры получат скидку от РЖД на билеты в июне

Москва, 16 июня. Пенсионеры в России получат новую льготу от РЖД, которой можно воспользоваться до конца июня.

Пожилые граждане смогут путешествовать со скидкой. Эту льготу внедрила «Федеральная пассажирская компания», которая является дочерним предприятием РЖД. С 15 июня россияне старше 60 лет смогут купить билеты на поезда дальнего следования со скидкой 20%, пишет «ФедералПресс».

Это предложение будет действовать до 27 июня 2020 года. Скидка действует на поезда, маршрут которых пролегает внутри России.

В Пенсионном фонде РФ ранее сообщили, что российские пенсионеры могут рассчитывать на ежемесячную прибавку. Речь идет о тех гражданах, которые являются участниками софинансирования пенсионных накоплений. В ПФР добавили, что размер прибавки составит в среднем 1700 рублей. Размер прибавки к пенсии будет зависеть от размера отчислений участников программы.

Также сообщалось о корректировке системы пенсионного обеспечения в России. Она произойдет с 1 июля 2020 года и начнет действовать закон, согласно которому будет восстановлена индексация работающим пенсионерам, вышедшим на заслуженный отдых. Также эту категорию граждан ожидает перерасчет пенсии с учетом пропущенных плановых индексаций.