Хозяева собак показали смешные снимки питомцев, сидящих в человеческих позах

Москва, 16 июня. Пользователи Twitter поделились смешным фотографиями своих собак, на которых питомцы запечатлены в человеческих позах. Владельцы животных признались, что удивлены таким подражанием хозяйским манерам своих четвероногих друзей.

my dog is a weirdo bro. pic.twitter.com/eFh9beco2p — black lives matter. (@ohmyitsbrittt) June 10, 2020

«Мой пес — чудак, братан», — написал пользователь @ohmyitsbrittt.

Ему ответила другая владелица собаки, пес которой словно пытался говорить с ней.

«Посмотри на моего пса, он наполовину человек», — сообщила восхищенная пользовательница, опубликовав забавное видео с животным.

Look at my dog he’s part human pic.twitter.com/KxnmjKxAMy — LA_bron (@McglondLabron) June 10, 2020

«То же самое», — написал о своей собаке @NoelJMart, подразумевая ее «человечность».

Удивительным оказалось фото питомца от пользовательницы под ником @The_RHLP. Ее хаски деловито села на хозяйский диван, уложив для удобства одну из лап на подлокотник, и во время фото смотрела в камеру как ни в чем не бывало.

My dog is not amused. By anything. pic.twitter.com/ibAx8f5qcm — lizaRHLP (@The_RHLP) June 11, 2020

Один из пользователей решил «разбавить» собачьи фото и поделиться снимком своих котов, которые уснули, прильнув друг к другу совсем как люди.

Schwartz and Sandoval are distracting me from #BelowDeckMed pic.twitter.com/lXq0g6Zj3D — Johnny Barrtoonist! (@JohnnyBarrToons) June 16, 2020

