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Хозяева собак показали смешные снимки питомцев, сидящих в человеческих позах

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Хозяева собак показали смешные снимки питомцев, сидящих в человеческих позахМосква, 16 июня. Пользователи Twitter поделились смешным фотографиями своих собак, на которых питомцы запечатлены в человеческих позах. Владельцы животных признались, что удивлены таким подражанием хозяйским манерам своих четвероногих друзей.

«Мой пес — чудак, братан», — написал пользователь @ohmyitsbrittt.

Ему ответила другая владелица собаки, пес которой словно пытался говорить с ней.

«Посмотри на моего пса, он наполовину человек», — сообщила восхищенная пользовательница, опубликовав забавное видео с животным. 

«То же самое», — написал о своей собаке @NoelJMart, подразумевая ее «человечность». 

Удивительным оказалось фото питомца от пользовательницы под ником @The_RHLP. Ее хаски деловито села на хозяйский диван, уложив для удобства одну из лап на подлокотник, и во время фото смотрела в камеру как ни в чем не бывало. 

Один из пользователей решил «разбавить» собачьи фото и поделиться снимком своих котов, которые уснули, прильнув друг к другу совсем как люди. 

Ранее в Сети обсуждали необычный способ, с помощью которого находчивые хозяева хитростью заставили свою собаку «полюбить» спаржу. Ролик, демонстрирующий эффективный способ экспресс-дрессировки, они выложили в Интернет. У метода появились как сторонники, так и противники.

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Источник: Twitter
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