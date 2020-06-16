Хозяева собак показали смешные снимки питомцев, сидящих в человеческих позах

Москва, 16 июня. Пользователи Twitter поделились смешным фотографиями своих собак, на которых питомцы запечатлены в человеческих позах. Владельцы животных признались, что удивлены таким подражанием хозяйским манерам своих четвероногих друзей.
my dog is a weirdo bro. pic.twitter.com/eFh9beco2p— black lives matter. (@ohmyitsbrittt) June 10, 2020
«Мой пес — чудак, братан», — написал пользователь @ohmyitsbrittt.
Ему ответила другая владелица собаки, пес которой словно пытался говорить с ней.
«Посмотри на моего пса, он наполовину человек», — сообщила восхищенная пользовательница, опубликовав забавное видео с животным.
Look at my dog he’s part human pic.twitter.com/KxnmjKxAMy— LA_bron (@McglondLabron) June 10, 2020
«То же самое», — написал о своей собаке @NoelJMart, подразумевая ее «человечность».
Likewise. pic.twitter.com/CTBQTT9Te1— Noel Martin (@NoelJMart) June 14, 2020
Удивительным оказалось фото питомца от пользовательницы под ником @The_RHLP. Ее хаски деловито села на хозяйский диван, уложив для удобства одну из лап на подлокотник, и во время фото смотрела в камеру как ни в чем не бывало.
My dog is not amused. By anything. pic.twitter.com/ibAx8f5qcm— lizaRHLP (@The_RHLP) June 11, 2020
Один из пользователей решил «разбавить» собачьи фото и поделиться снимком своих котов, которые уснули, прильнув друг к другу совсем как люди.
Schwartz and Sandoval are distracting me from #BelowDeckMed pic.twitter.com/lXq0g6Zj3D— Johnny Barrtoonist! (@JohnnyBarrToons) June 16, 2020
Ранее в Сети обсуждали необычный способ, с помощью которого находчивые хозяева хитростью заставили свою собаку «полюбить» спаржу. Ролик, демонстрирующий эффективный способ экспресс-дрессировки, они выложили в Интернет. У метода появились как сторонники, так и противники.