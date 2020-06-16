Правительство и «Газпром» оплатят 90% перевода машин на газ. События дня. ФАН-ТВ

Правительство может на 30% увеличить размер субсидий на перевод машин на газовое топливо. Инициативу предложил министр энергетики Александр Новак, сегодня ее поддержал кабмин. Таким образом, государство возьмет на себя 60% расходов на переоборудование. Еще 30% готова взять на себя дочерняя компания «Газпрома» «Газпром газомоторное топливо». Таким образом автовладельцам останется оплатить всего 10%. Новак считает, что это поможет быстро снизить затраты водителей на бензин и простимулировать переход на более экологически чистое топливо.

«У нас уже третью неделю подряд замедляется прирост числа организаций, которые планируют увольнение или перевод работников на неполную занятость. Мы видим достаточно стабильный прирост числа вакансий, сейчас на портале «Работа в России» предоставляется около 1,2 млн вакансий. В июне также активизируется наем сотрудников: в среднем за неделю мы видим, что у нас трудоустраивается около 300 тысяч человек», — рассказал Антон Котяков.

Владимир Путин поручил членам правительства подготовить новые меры поддержки населения и бизнесменов. Меры, введенные на время пандемии, заканчивают действовать 1 июля. Однако восстановление экономической ситуации займет еще немало времени. Министр труда Антон Котяков рассказал, что за время режима изоляции работу потеряли свыше миллиона россиян. Таким образом число безработных выросло до 4,5 млн человек. Но и эта ситуация начала исправляться.

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Алексея Навального. Поводом стали его высказывания в адрес ветерана Великой Отечественной войны. Напомним, блогер разместил на своих страницах видео с участием ветерана, а к публикациям оставил оскорбительные комментарии, порочащие честь и достоинство ветерана войны. За подобные действия предусмотрена уголовная ответственность. Однако, учитывая статью «клевета», у либерального активиста есть шанс отделаться штрафом.

В Минтруд направлено предложение о сокращении новогодних каникул

Новогодние каникулы в 2021-м предлагают основательно сократить. Глава экономического отдела Совета Федерации Андрей Кутепов направил в Минтруд проект, по которому выходными останутся только 1, 2 и 3 января. Предполагается, что это поможет хотя бы частично компенсировать простои, которые случились по всей стране из-за режима самоизоляции.

«В целях компенсации количества вынужденных нерабочих дней для поддержания экономики предприятий и организаций законопроектом предлагается <…> сделать рабочей неделю с 4 по 8 января, за исключением 7 января», — говорится в документе.

Напомним, нерабочими в России были объявлены дни с 30 марта по 11 мая. В Госдуме РФ сокращение новогодних каникул назвали нецелесообразным.