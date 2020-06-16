Южная Корея показала кадры подрыва офиса связи в Кэсоне

Сеул, 16 июня. Власти КНДР подтвердили подрыв межкорейского офиса связи в городе Кэсон. Об этом сообщило Центральное телевидение республики.

«Отдел по борьбе с врагами принял меры по полному уничтожению офиса межкорейской координации в Кэсоне», — сказано в сообщении.

В Пхеньяне отметили, что поводом для подрыва стали действия южнокорейских активистов, который отправляли в КНДР на воздушных шарах антиправительственные листовки.

Минобороны Южной Кореи опубликовало видео момента подрыва здания. Президент Республики Корея Мун Чжэ Ин распорядился провести встречу Совета национальной безопасности, на которой будет принято решение об ответных мерах.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ранее сообщил, что Кремль внимательно наблюдает за тем, что происходит на границе Южной Кореи и КНДР. Песков подчеркнул, что Москва призывает стороны к сдержанности.