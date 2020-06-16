Максим Фадеев рассказал, почему пять лет жил «в аду»

Москва, 16 июня. Российский музыкальный продюсер Максим Фадеев заявил, что последние пять лет жил, как «в аду». Деятель культуры пожаловался через Instagram на недостойное отношение со стороны артистов.

Напомним, что в 2019 году продюсер сообщил о роспуске команды лейбла MALFA. По его словам, компания сильно разрослась, руководить стало невозможно. Ситуацию усугубили текучка кадров и начавшееся воровство.

Фадеев оставил лишь несколько артистов и минимально необходимый штат для работы.

В течение последних пяти лет, по словам продюсера, к нему относились как «к еде». Фадеев рассказал, что артисты радовались успеху написанной им песни. Если же композиция не завоевывала популярность, то продюсера ждала истерика.

«Как жаль, что ты не являешься для них ни учителем, ни другом или просто человеком, который дал ему новую жизнь. И если перестал давать кровь, становишься не нужным», — прокомментировал Фадеев поведение певцов.

После разгона основной части лейбла, продюсер стал лучше себя чувствовать. Он отметил, что ему теперь приятно просыпаться утром и видеть отсутствие гневных сообщений от подопечных.

Напомним, что негативное отношение у Фадеева сохранилось к группе SEREBRO, которую он сравнил с «мерзкими воспоминаниями», сообщает «Дни.ру».