Джиган в память о Жанне Фриске показал отрывок из их общего клипа

Москва, 16 июня. Рэпер Джиган опубликовал кадры совместной работы с Жанной Фриске, приурочив это к пятой годовщине смерти певицы.

Небольшой отрывок их клипа на песню «Ты рядом» появился в сторис Джигана в Instagram. Песня был выпущена в 2012 году, за три года до ухода Фриске из жизни. На кадрах она выглядит просто блестяще, а Джиган щеголяет без бороды.

Напомним, певица скончалась 15 июня 2015 года. Причиной стала неоперабельная опухоль мозга. У нее остался маленький сын Платон, которого артистка родила от телеведущего Дмитрия Шепелева. В недавнем интервью он признался, что рассказывает сыну о том, какая его мать была в обычной жизни, пишет «Утро.ру».

В 2016 году Шепелев выпустил книгу под названием «Жанна», в ней он поделился их историей любви. В 2017 году, через два года после смерти Фриске, Шепелев заявил, что находится в отношениях с Ксенией Степановой, которая, к слову, была подругой Жанны. Но роман продлился очень недолго, отмечает Infox.ru.

В том же году он познакомился с дизайнером интерьеров, основательницей компании «Деловые завтраки» Екатериной Тулуповой. По данным KP.RU, в конце 2018 года они стали жить вместе. У Екатерины есть дочь Лада от предыдущего брака. Она ровесница Платона. Дети ходят вместе в один детский сад.