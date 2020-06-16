Затравкин рассказал, как «помощник Петросяна» украл 500 тыс. рублей на похоронах Трушкина

Москва, 16 июня. Сын художника Никаса Сафронова Лука Затравкин рассказал о грандиозном скандале, случившемся на похоронах сатирика Анатолия Трушкина. Причиной тому стал молодой человек по имени Николай, представившийся помощником юмориста Евгения Петросяна.

Гостям Николай сообщил, что комик сам боится коронавирусной инфекции, поэтому отправил его помогать семье Трушкина. Он быстро втерся в доверие к присутствующим, показав себя весьма коммуникабельным и не вызвав подозрений. В частности, молодой человек покупал свечи в церковной лавке, помогал нести гроб на церемонии прощания, и встречал венок от Владимира Винокура.

После этого злоумышленник вскрыл автомобиль главы ритуальной службы, которая организовывала похороны, и похитил полмиллиона рублей. На место происшествия вызвали полицию, но задержать вора по горячим следам не удалось.

«Проблема в том, что из-за масочного режима лицо преступника видели немногие. Но был момент, когда он выходил покурить с главой ритуальной службы. Тогда-то он снял маску, и тот его запомнил. Уже по камерам наблюдения выяснилось, что вор действовал не один», — пояснил Затравкин.

Судя по всему, преступники отсканировали код автомобильного замка, в результате чего их добычей стали 520 тысяч рублей.

Напомним, сатирик Анатолий Трушкин скончался на 78-м году жизни. Кончина произошла из-за коронавирусной инфекции, передает «Царьград».