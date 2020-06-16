ПФР назвал три причины для удержания пенсии

Москва, 16 июня. Пенсионный фонд России (ПФР) сообщил, что из пенсий россиян могут производиться удержания. В фонде назвали причины для уменьшения пенсии.

В ПФР отметили, что удержание пенсии может производиться в трех случаях. Во-первых, часть выплат может быть удержана на основании исполнительных документов, например, постановления службы судебных приставов.

Во-вторых, пенсия может быть удержана в случае излишне выплаченных средств. Если пенсионер получает выплату на ребенка, достигшего 18 лет и обучающегося в образовательном учреждении, но после отчисления не сообщил об этом, то излишне выплаченная сумма может быть удержана. В-третьих, пенсия может быть удержана по решению суда о взыскании сумм пенсий вследствие злоупотреблений со стороны пенсионера.

Удержание пенсии не может превышать 50% от суммы выплат. Однако в случае взыскания алиментов на несовершеннолетних детей, возмещения вреда здоровью, возмещения вреда потерявшим кормильца и возмещения ущерба, причиненного преступлением, доля удержанной пенсии может составлять 70%.

Ранее ПФР напомнил, что продолжает принимать заявления на новую денежную выплату. В Фонде призвали россиян не откладывать подачу заявлений.