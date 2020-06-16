В отношении сотрудников «Норникеля» завели уголовное дело из-за сброса сточных вод

Москва, 16 июня. Правоохранители возбудили уголовное дело в отношении сотрудников «Норникеля» из-за сброса сточных вод в реку, которая протекает в районе Норильска.

Уголовное дело было возбуждено по результатам прокурорской проверки, в ходе которой выяснилось, что сотрудники предприятия «Норильский никель» и «Механобринжиниринг» допустили ряд нарушений, в результате чего промышленные сточные воды сбрасывались в реку Томулах, а также в открытый грунт в районе рудника «Октябрьский».

По данным Росприроднадзора, сброс промышленных сточных вод нанес серьезный ущерб окружающей среде, ликвидация которого оценивается в 150 миллионов рублей. В Следственном комитете отметили, что сброс сточных вод осуществлялся с июня 2017 года по июль 2019.

Стоит отметить, что ранее в отношение сотрудников «Норникеля» было возбуждено несколько уголовных дел в связи с разливом топлива из резервуара на ТЭЦ-3. Более 17 тысяч тонн дизельного топлива попали почву, а также в реки Амбарная и Пясино, которые впадают в Карское море.