Бабкина откровенно рассказала о романе с Розенбаумом

Москва, 16 июня. Российская исполнительница Надежда Бабкина рассказала о романе с музыкантом Александром Розенбаумом.

В студии программы «Судьба человека» на телеканале «Россия-1» Бабкина призналась, что находится сейчас с Розенбаумом в хороших отношениях, и «каждый знает о своем».

«Но не все, конечно, мы говорим вслух. У Саши есть учителя, которые ему подсказывают. У нас сегодня хорошие и теплые отношения. А когда-то у нас был не только творческий союз, но и нежные отношения друг к другу», — откровенно рассказала Бабкина.

Она отметила, что не стесняется об этом говорить. По словам певицы, они «делали сообща удивительные вещи». Александр Розенбаум играл на гитаре и сочинял для «Русской песни» прекрасные композиции», добавила исполнительница.

«Я ходила в министерство культуры. Просила за него. Потом уже ему начал помогать Иосиф Кобзон. Но сначала была Бабкина. Я отправляла его выступать за границу: в ФРГ, в Афганистан. Ну и бабы вокруг него вьются. Так было всегда. Нежность и чувство к нему у меня, конечно, остались», — поделилась Бабкина.

Бабкина ранее рассказала об изменах мужа, музыканта Владимира Заседателева. Ее брак с барабанщиком продлился 17 лет, но его трудно назвать счастливым. По словам артистки, Заседателев изменял ей, когда она находилась в наиболее уязвимом положении — была беременна. Его поведение не изменилось и после того, как она родила сына Даниила.