Донбасс сегодня: ВСУ устроили бойню с «Айдаром», солдаты Киева уничтожили свой «опорник»

Донбасс, 16 июня. Подразделения ВСУ ведут бесконтрольный огонь по ЛНР и ДНР из тяжелых минометов. Перестрелка между киевскими солдатами и боевиками «Айдара» привела к потерям с обеих сторон. Ротация армейских частей ВСУ приостановлена из-за небоевых потерь. Последние новости Новороссии — в обзоре Федерального агентства новостей.

Оперативная обстановка

За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины обстреляли территорию ДНР трижды. Огонь из минометов калибром 120 мм и 82 мм и гранатометов велся по Доломитному, Зайцево и Сосновскому. В ЛНР зафиксирован обстрел поселка Донецкий с применением вооружения боевой машины пехоты. Жертв и разрушений не отмечено.

Небоевые потери ВСУ

По информации Народной милиции ДНР, в 79-й горно-штурмовой бригаде ВСУ, дислоцирующейся в Донецкой области, зафиксировано несколько случаев небоевых потерь. При проведении инженерных работ в районе Новомихайловки произошла детонация нескольких окопных снарядов, с помощью которых военные пытались дооборудовать опорный пункт на передовых. В результате серии взрывов один солдат погиб, один ранен, опорный пункт разрушен.

Командование части с целью скрыть инцидент приказало использовать дымовую завесу для маскировки места взрывов. Раненого рядового доставили в больницу Красноармейска. Стоит отметить, что 79-я бригада недавно сменила личный состав 28-й механизированной, за короткий промежуток времени она имеет уже 10 небоевых потерь. Все они представляются в штаб ООС как полученные в результате обстрелов со стороны противника.

Источник дончан в 79-й бригаде сообщил, что ночью с субботы на воскресенье с передовых позиций вблизи Марьинки пропал рядовой Комиссаров. Установлено, что в указанное время группа военнослужащих распивала спиртное. Труп Комиссарова был обнаружен на следующий день в окопе, затопленном дождевой водой.

ВСУ и «Айдар» устроили бойню

На территории железнодорожной станции «Волноваха» Донецкой области солдаты 128-й горно-штурмовой бригады устроили перестрелку с силовиками штурмового батальона «Айдар», входящего в состав 53-й механизированной бригады. Караульные на контрольно-пропускном пункте 128-й бригады отметили несанкционированное пересечение границы поста и потребовали прекратить движение группы «айдаровцев». Реакции от нарушителей не последовало, караул открыл огонь.

В результате перестрелки два военнослужащих ВСУ получили ранения, три националиста «Айдара» убиты. Военная полиция расследует инцидент, в связи с чем железнодорожную станцию закрыли до выяснения обстоятельств. Ротация 128-й бригады в Мукачево Закарпатской области приостановлена.

Армия Киева нарушает запрет на открытие огня

Личный состав Вооруженных сил Украины становится все более бесконтрольным и осуществляет стрельбу по населенным пунктам ЛНР, не дожидаясь приказов. Командование армейских подразделений пытается восстановить управляемость украинских частей, несущих службу на передовой, сообщают в Народной милиции ЛНР.

Разведданные луганчан свидетельствуют о том, что военнослужащие 24-й механизированной бригады противника стали часто нарушать указания командующего оперативно-тактической группировки «Север», связанные с запретом на открытие огня. Для восстановления воинской дисциплины создана оперативная группа, которую возглавил начальник штаба группировки — полковник Артамощенко. В задачи группы входит проверка сохранности боеприпасов в соединениях и выявление лиц, которые нарушают приказы командиров и ведут бесконтрольную стрельбу.