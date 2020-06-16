Востоковед рассказал, стоит ли ждать войны между КНДР и Южной Кореей

Обострение отношений между Северной и Южной Кореями вряд ли приведет к полномасштабной войне, считает руководитель Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александр Жебин.

Ранее Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) сообщило, что на территории Кэсонского промышленного комплекса было взорвано здание межкорейского офиса связи. Объект полностью разрушен.

«16 июня в 14.50 с громким взрывом совместный офис связи Севера и Юга жалким образом разрушился», — говорится в сообщении агентства.

Подрыв, как отмечает ЦТАК, был совершен КНДР в ответ на «народный гнев, требовавший, чтобы подонки и те, кто их прикрывает, понесли суровое наказание». Это же стало причиной разрыва всех линий связи между Севером и Югом, на который Пхеньян пошел неделю назад. По мнению руководителя Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Александра Жебина, инцидент можно расценивать как «если не фактический, то уж точно символический шаг назад в межкорейских отношениях».

Kuzey Kore'nin Güney Kore sınırına yakın noktasında bulunan Kaesong kentinin sanayi bölgesinde patlama meydana geldiği duyuruldu. Yonhap ajansına göre Kuzey Kore'nin bombalamış olabileceği de iddia ediliyor.

???? pic.twitter.com/HCmaEP8cmJ — Mete Sohtaoğlu (@metesohtaoglu) June 16, 2020

«Причина таких действий кроется, прежде всего, в недовольстве Пхеньяна состоянием межкорейских отношений и неспособности нынешней администрации Южной Кореи выполнять те договоренности, которые были достигнуты во время трех межкорейских саммитов 2018 года. В КНДР рассчитывали на восстановление экономических связей, экономического сотрудничества и особенно тех проектов, которые уже зарекомендовали свою успешность и были выгодны обеим сторонам. Но эти проекты были прекращены южной стороной по политическим мотивам — это Кэсонский промышленный парк, где работало до 50 000 северокорейцев и где открыли свои предприятия около 100 мелких и средних южнокорейских компаний, что очень актуально для двух сторон», — заявил эксперт в интервью Федеральному агентству новостей.

Помимо указанных собеседником ФАН, были и другие совместные проекты, которые успешно осуществлялись в годы «политики солнечного тепла» при южнокорейском президенте Ким Дэ Чжуне. Но при двух последних лидерах Южной Кореи инициативы сначала замораживались, а впоследствии и вовсе закрывались.

«С приходом нынешнего президента в Пхеньяне думали, что все это будет возрождено, но к сожалению, дальше разговоров дело не пошло. Сыграла свою роль нерешительность южнокорейской стороны, которая слишком часто оглядывается на старшего союзника — США. Были и объективные причины — по сравнению с началом 2000-х годов, сейчас Северная Корея вся обложена санкциями. Помимо санкций Совбеза ООН, есть и американские односторонние санкции, вторичные. А есть еще и персональные южнокорейские санкции, которые затрагивают как компании по всему миру, так и конкретные физические лица, которые хотят иметь какие-то дела с КНДР. Вот эти санкции блокируют фактическую реализацию любых, сколько-нибудь значимых экономических проектов Северной Кореи», — продолжил собеседник ФАН.

Еще одним поводом к началу активного противостояния можно считать тот факт, что южане прямо нарушили межкорейские договоренности 2018 года, в которых обе стороны пообещали друг другу не предпринимать каких-то враждебных действий в районе демилитаризованной зоны. В документе, к слову, особенно прописывалось, что стороны должны воздержаться от пропаганды с использованием громкоговорителей, листовок и т. д.

«И хотя власти не имеют прямого отношения к запуску таких листовок, напротив, они даже пытались этому как-то воспрепятствовать, но тем не менее это все произошло. Хотя во времена Ким Дэ Чжуна и «политики солнечного тепла» власти действовали более решительно и деятельность этих группировок, весьма немногочисленных, но шумных, пресекали. А сейчас эти листовки были запущены, причем эти группы собираются продолжать их распространение. Помимо пропаганды, листовки содержат еще и нападки на лидера Северной Кореи, что весьма чувствительно для того строя, который существует в КНДР», — говорит Жебин.

Соответственно, все накопленные претензии и раздражение привели к тому, что Пхеньян решил подорвать здание межкорейского офиса связи. Собеседник ФАН предполагает, что КНДР может этим ограничиться.

«Если они перейдут к каким-то более интенсивным действиям, скажем, откроют стрельбу в демилитаризованной зоне, то южнокорейцы также ответят стрельбой. Ну или, скажем, могут быть новые инциденты в Желтом море, где американцы еще в 53-м году провели явно несправедливую и не отвечающую нормам международного права границу в одностороннем порядке, хотя ДМЗ была согласована. Тогда у КНДР не было сил сопротивляться, а сейчас они не согласны с этой линией, и тут не раз проходили кровавые инциденты, гибли моряки, военные суда. И вот, возможно, такой ход может быть. Войны, я думаю, конечно, не будет, а вот инциденты могут быть», — заключил Александр Жебин.

Напомним, совместный офис связи КНДР и Южной Кореи был открыт в соответствии с соглашением по итогам саммита в пограничном пункте Пханмунчжом в апреле 2018 года. Офис располагался в четырехэтажном здании, построенном в 2007 году. До прекращения работы Кэсонского промышленного комплекса в 2016 году здание использовалось Координационным бюро межкорейских обменов и сотрудничества.