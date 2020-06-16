Момент похищения 10 млн рублей у курьеров в Петербурге попал на видео. ФАН-ТВ

Неизвестные напали на сотрудников логистической компании и вырвали пакеты с деньгами.

Камеры наружного видеонаблюдения запечатлели момент нападения неизвестных на курьеров, которые перевозили крупную сумму наличных денег. На кадрах видно, как злоумышленники подбегают к доставщикам, один неизвестный наносит удар в лицо и вырывает деньги.

В результате потасовки один пакет порвался и денежные средства рассыпались по асфальту.

Позже неизвестные скрываются на машине, которая стояла неподалеку. Инцидент произошел возле дома №295 по проспекту Обуховской обороны.

Сейчас ведется розыск злоумышленников, сообщают в ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.