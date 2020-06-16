Депутат Фаррахов рассказал о мерах восстановления потребительского спроса в РФ

Москва, 16 июня. Депутаты Госдумы РФ Айрат Фаррахов предлагают расширить общенациональный план восстановления российской экономики. Причем, речь идет не только о поддержке предприятий, но и семей с детьми.

Парламентарий Айрат Фаррахов отметил, что авторы дополнений к плану считают необходимым отказаться от отраслевого подхода при оказании бизнесу помощи со стороны государства. Депутат заявил, что куда правильнее будет считать пострадавшими от коронавируса все компании, чья выручка упала на 50%. Члены Госдумы выступают и за то, чтобы дать таким субъектам бизнеса право на получение льготных кредитов под два процента.

Фаррахов подчеркнул, что власти намерены поддержать спрос, ведь доходы населения серьезно снизились, к тому же, остается туманной ситуация с повторной волной пандемии. За время ограничений спрос упал на 74-85%.

Депутат рассказал, что стимулировать спрос будут тремя путями, первым из которых является потребительский. Депутат анонсировал расширение мер финансовой поддержки, которые включают в себя выплаты пособий, больничных.

«Правительство также предлагает идею так называемого социального казначейства. Мы ее полностью поддерживаем. Это обеспечит адресный характера выплат, упростит получение поддержки тем, кто оказался в трудной жизненной ситуации», — рассказал политик.

Вторым направлением парламентарий назвал развитие инвестиционного спроса. Он напомнил, что более половины объема отечественной экономики приходится на госсектор. Для властей важно, чтобы уровень инвестиционных программ государственных корпораций не снижался. Допустимо изменение сроков запланированных госзакупок, но никак не их сокращение.

Повышение доступности льготного кредитования Фаррахов назвал третьим направлением. Он напомнил, что для малого и среднего бизнеса эта поддержка остается актуальным видом. Говоря про кредитование под два процента пострадавших от пандемии, зарплатные гранты с нулевым процентом, политик констатировал, что они, как программы, почти исчерпаны.

«Сейчас предприниматели ставят вопрос о том, чтобы лимит по этим программам увеличили. Также нужны льготные программы кредитования под оборотные средства», — считает депутат.

Еще одним предложением членов нижней палаты Фаррахов назвал призыв к правительству продолжать заниматься законопроектом «О мобильной торговле». Речь идет о повышении доступности товаров и услуг для живущих в тех местах, где нерентабельно размещать стационарные точки торговли. Причем, места торговли можно оборудовать там, где удобно гражданам, что положительно скажется на стимулировании спроса и станет поддержкой для бизнесменов, пишет «Парламентская газета».