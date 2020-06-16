Лукашенко намерен найти альтернативу российскому газу

Минск, 16 июня. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в мире достаточно природного газа, поэтому Минск может найти альтернативу поставкам из России.

«Слава богу, и нефти хватает в мире — бери, не хочу. И цены приемлемые <…> И альтернатива есть, можно ее найти», — заявил Лукашенко в ходе рабочей поездки главы государства в Гродненскую область.

Президент Белоруссии отметил, что ведущие поставщики природного газа «дерутся» за премиальный европейский и белорусский рынки.

Ранее сообщалось, что «Газпром» может с июля этого года прекратить поставки газа в Белоруссию из-за долгов Минска. Общая сумма задолженности белорусской стороны уже превышает 165,57 миллиона долларов.

Комитет государственного контроля республики объявил о задержании топ-менеджеров «Белгазпромбанка». В их отношении возбуждено уголовное дело об уклонении от уплаты налогов и легализации средств, полученных преступным путем. Было выбрано новое руководство, что в «Газпроме» назвали незаконным и затрагивающим интересы российских акционеров.