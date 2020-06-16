Тренер назвала причину ухода фигуристки Трусовой от Тутберидзе к Плющенко

Москва, 16 июня. Деньги стали основной причиной ухода фигуристки Александры Трусовой от Этери Тутберидзе в академию Евгения Плющенко. Такое мнение выразила российский тренер по фигурному катанию Инна Гончаренко.

Тренер заявила, что родителям 15-летней российской спортсменки нужно честно признаться в том, что в школе двукратного олимпийского чемпиона Плющенко им просто предложили больше денег. Гончаренко уверена, что Трусова ушла от своего тренера именно по этой причине.

Уход Трусовой от Этери Тутберидзе состоялся 6 мая и вызвал большой резонанс в СМИ и среди болельщиков. Некоторые специалисты заявляли, что Плющенко переманил спортсменку более выгодными условиями. Сам Плющенко эти обвинения опроверг.

Александра Трусова — двукратная чемпионка мира среди юниоров. В сезоне 2019–2020 она стала победительницей в двух этапах Гран-при, а также заняла третье место в финале. Спортсменка также имеет бронзу чемпионата Европы.