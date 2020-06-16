Кремль сообщил о проведении прямой линии с Путиным в 2020 году

Москва, 16 июня. Президент РФ Владимир Путин не планирует проводить прямую линию перед голосованием по поправкам к Конституции РФ. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Журналисты отметили, что совещание Путина в понедельник по реализации мер поддержки экономики и социальной сферы в условиях коронавируса напомнило прямую линию. В ходе совещания российский лидер пообщался с гражданами.

«Нет, перед голосованием по конституции не планирует. Я бы формат вчерашнего совещания не сравнивал с прямой линией. Что касается прямой линии, она в этом году состоится. Время мы уточним. Это будет полноформатная прямая линия общения Путина с людьми», — добавил Песков.

Ежегодная прямая линия с главой государства прошла 20 июня прошлого года. Общение продолжалось более четырех часов. Путин ответил на 81 вопрос. Всего на прямую линию поступило 2,6 млн вопросов.

Напомним, голосование за поправки в конституцию пройдет с 25 июня по 1 июля. Решение провести голосование в течение недели позволит обеспечить безопасность граждан в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Финальный день голосования станет выходным.