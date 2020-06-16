В Кремле прокомментировали новый статус Украины в НАТО

Москва, 16 июня. Россия обратила внимание на получение Украиной статуса партнера расширенных возможностей НАТО, Москва всегда с большим вниманием наблюдает за процессами, когда Североатлантический альянс адсорбирует в себя новые страны. Об этом рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Безусловно, мы на это обратили внимание. Отношение к НАТО у нас последовательное… Конечно, учитывая характер НАТО и изначальные цели, для которых создавалось объединение, — механизм конфронтации, мы всегда с большим вниманием наблюдаем за процессами, когда НАТО адсорбирует в себя новые страны», — сказал он журналистам, комментируя новый статус Украины.