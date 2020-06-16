Песков заявил, что Россия обеспокоена ситуацией между Северной и Южной Кореями

Москва, 16 июня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, намерена ли российская сторона содействовать возобновлению контактов между Южной и Северной Кореями.

Представитель Кремля отметил, что РФ очень внимательно наблюдает за тем, что происходит.

«Это вызывает обеспокоенность, мы призываем все стороны к сдержанности», — сказал Песков.

Ранее сообщалось, что взрывы слышатся в районе Кэсона в КНДР. Южнокорейские военные проверяют информацию. По данным Yonhap News, взрывы и дым были в районе Кэсонского промышленного комплекса во второй половине.