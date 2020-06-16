Политолог увидел признаки признания Украины об окончательной потере Донбасса

Киев понимает, что возвращение Донбасса будет означать конец современной Украины: Донецк и Луганск стали мощной идеологической силой. Об этом в комментарии Федеральному агентству новостей рассказал политолог Андрей Иванов.

«Ползучее наступление»

Украинский политик Александр Турчинов, который после свержения президента Виктора Януковича в 2014 году исполнял обязанности главы государства, призвал Киев добиться успеха в «ползучем наступлении» на территории Донбасса.

По его словам, сегодня Украина не может провести масштабную военную операцию и пойти во фронтальное наступление на Донецкую и Луганскую народные республики, потому что для этого необходимо иметь преимущество.

«Мы не можем оценить силы врага, потому что они, к сожалению, безграничны. То, что сейчас находится в Донбассе, — это фактически такое «пушечное мясо». Их задача продержаться сутки в случае мощного наступления, чтобы дать возможность ввести основные силы и средства российской регулярной армии (Украинские власти не желают признавать наличие гражданской войны и обвиняют Москву в конфликте. — Прим. ФАН)», — заявил Турчинов.

Турчинов заметил, в 2016-2017 годах Киеву удалось таким образом существенно улучшить свои позиции и захватить множество населенных пунктов.

Донбасс стал мощной силой

Как отметил Андрей Иванов, Александр Турчинов фактически признал, что Донбасс для Украины окончательно потерян.

«Но давайте честно говорить, что Киеву Донбасс и не нужен. Разница между Донбассом и остальной Украиной ментальная. Украинское государство строится на сельской культуре, в основе национальной идеи кому-то продаться, под кого-то подстроиться, а Донбасс — это урбанизация, опора на высокие технологии и хорошее образование», — пояснил Андрей Иванов.

Эксперт заметил, если до 2014 года украинское село доминировало в идейном плане, то сейчас как раз Донбасс стал мощной идеологической силой.

«Поэтому Турчинов понимает, что возвращение Донбасса будет означать конец современной Украины. И он вынужден говорить про какое-то ползучее возвращение. Просто вслух он не может сказать, что Донбасс потерян навсегда. Но этот край стал для украинских политиков хорошим поводом перевести любой разговор с текущих и насущных проблем», — заключил Андрей Иванов.

Ранее депутат Госдумы Константин Затулин заявил, что Украина в вопросе Донбасса продолжает политику прошлой власти. Лучший пример — пандемия коронавируса. Одним из первых актов Киева во время эпидемии было установление карантина в отношении Донецкой и Луганской народных республик.

С апреля 2014 года на территории Украины продолжается кровопролитная гражданская война. Киев ввел войска на территорию Донбасса, жители которого объявили о своей независимости. Они не согласились с антиконституционным государственным переворотом, который произошел в стране.