Реаниматолог Афончиков объяснил, как не пропустить обострение коронавируса дома

Санкт-Петербург, 16 июня. Медленное развитие коронавируса в организме является одним из самых опасных его свойств. Руководитель клинического центра анестезиологии и реаниматологии НИИ скорой помощи им. И.И. Джанелидзе Вячеслав Афончиков рассказал о коварстве инфекции и ее главном отличии от гриппа.

Медик отметил, что не помнит вспышек инфекций, которые по своим масштабам могли сравниться с пандемией коронавируса. Он подчеркнул, что основная проблема заключается в том, что сначала к коронавирусу отнеслись достаточно легкомысленно.

«При гриппе к вечеру высокая температура, очень плохо. Завтра – уже 38, послезавтра – 37,5, потом слабость, ты пьешь бульончик, и все хорошо. На третий день все отпустило. А коронавирус развивается медленно, и этот светлый промежуток очень опасный», — рассказал Афончиков.

Он отметил, что первым симптомом болезни является повышение температуры до 38 градусов. Спустя 7-8 дней обострение пневмонии может привести к тому, что человек «сгорает» за несколько суток, передает «Петербургский дневник».

«И опасность еще в том, что человек, которому показалось, что все хорошо, пойдет на улицу, в магазин, на работу — в тот период как раз, когда он выделяет вирус», — говорит медик.

Афончиков обратился к тем, кто болеет коронавирусом дома. Врач призвал провести неделю дома и измерять температуру четыре раза в день. Он также посоветовал проверять свои вкусовые ощущения, а также изменения в обонянии.