Бенгази, 16 июня. Боевики так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии готовятся к новой крупной атаке на позиции армии фельдмаршала Халифы Хафтара в районе населенного пункта Сирт. Об этом накануне в интервью «Аль-Биляд» рассказал официальный представитель Ливийской национальной армии (ЛНА), генерал-майор Ахмад аль-Мисмари.

По словам спикера ЛНА, незаконные вооруженные формирования ПНС снова накапливают силы и средства в районе Аль-Вишки и Абу Курайн. Он сообщил, что нападавшие понесли серьезные потери в результате своего последнего провалившегося наступления на Сирт и были вынуждены отступить на 90 километров.

Представитель командования ЛНА добавил, что, по имеющейся информации, группировки ПНС Ливии серьезно готовятся к еще одной атаке на Сирт, для которой они уже подтягивают живую силу и боевую технику. Несмотря на попытки боевиков и сирийских джихадистов-наемников Файеза Сарраджа захватить город, он находится под контролем ЛНА с января текущего года.

Мисмари объяснил, что ПНС Ливии пытается установить контроль над крупнейшими нефтяными месторождениями Ливии, поэтому и продолжает предпринимать попытки захватить Сирт.

В Ливийской национальной армии осудили преступления членов бандформирований ПНС Ливии, похитивших и издевающихся над египетскими рабочими, не имеющими никакого отношения к внутриливийскому кризису. Ахмад аль-Мисмари извинился перед всеми гражданами Египта за преступные действия боевиков марионеточного «правительства» в Триполи. Помимо прочего, он напомнил, что Турция несет ответственность за эскалацию напряженности в североафриканской стране и причастна к беспределу триполитанского режима в городе Тархуна.

Турция продолжает снабжать бандформирования в Триполи контрабандным вооружением и боевой техники в обход эмбарго ООН. На фоне турецкого вмешательства в Ливию не прекращается переброска Анкарой террористов-наемников, завербованных для ПНС в сирийском Идлибе. По информации командования ЛНА, общая численность привезенных турками джихадистов в Ливии достигла нескольких десятков тысяч человек.

Напомним, ранее в интервью Федеральному агентству новостей депутат Государственной думы РФ Виталий Милонов призвал Организацию Объединенных Наций заняться расследованием преступлений боевиков ПНС Ливии в городе Тархуна. Он заявил, что в случае игнорирования международной организацией беспредела террористов в отношении мирного гражданского населения страны ООН попросту дискредитирует себя.