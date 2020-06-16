Генерал ЛНА Махджуб прокомментировал видео с пытками египтян боевиками ПНС Ливии

Тобрук, 16 июня. Глава управления по поддержанию морального духа Ливийской национальной армии (ЛНА), бригадный генерал Халед Махджуб в интервью телеканалу ON прокомментировал видео с арестом и унижением египтян боевиками бандформирований, подконтрольных так называемому Правительству национального согласия (ПНС) Ливии. Видеокомментарий был опубликован на YouТube.

Напомним, после того, как вооруженные формирования ПНС заняли Тархуну, в городе начались массовые беспорядки — боевики из Мисураты стали похищать мирных граждан и подвергать их пыткам. Видеозапись с издевательствами боевиков Мисураты опубликовал на своей странице в Facebook официальный спикер Ливийской национальной армии (ЛНА), генерал-майор Ахмад Мисмари.

Ранее Федеральное агентство новостей (ФАН) сообщало о расстреле похищенных в Тархуне рабочих из Египта. Отметим, джихадисты казнили только тех египтян, которые присутствовали на видео с пытками.

Халед Махджуб в заявлении телеканалу ON заявил, что содержание видео отражает истинное представление о боевиках и терроризме, с которыми борется ЛНА. Махджуб отметил, что ливийцы подвергаются еще худшей участи, чем то, что было зафиксировано на видео.

«Ливийцы пострадали от терроризма и репрессий в Сирте, когда террористы контролировали город, — в тех районах, куда входят вооруженные формирования, происходят самые жуткие преступления. Эти группировки воюют во имя ПНС, однако их боевиков на данный момент намного меньше, поскольку ЛНА ликвидировала более 70% представителей вооруженных формирований и террористических организаций», — утверждает глава управления по поддержанию морального духа ЛНА.

Представители египетской власти ранее заявили, что не оставят преступления незаконных вооруженных формирований ПНС безнаказанными. Глава Министерства миграции Египта Набиля Макрам Убейд напомнила, как ВС страны нанесли массированный удар по местам скопления боевиков ИГ1 (деятельность организации признана террористической и запрещена в РФ) после того, как джихадисты казнили египтян. По словам Набили Убейд, Каир примет ответные меры относительно агрессии ПНС по отношению к гражданам Египта.

1 Организация запрещена на территории РФ.