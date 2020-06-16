Бабушка, избившая трехлетнюю внучку, раскаивается в содеянном. ФАН-ТВ

Следователи в Красноярске задержали женщину, которая избила в лифте маленькую девочку. Это произошло в многоэтажном доме по улице Вильского.

Инцидент попал на камеру видеонаблюдения. И вскоре кадры появились в Интернете. На них видно, как женщина несколько раз ударила ребенка по лицу, после чего девочка упала на пол.

По данным следствия, вечером 14 июня женщина с трехлетней внучкой пришла в гости к знакомой. Около 23 часов, собралась ехать домой, но ребенок начал капризничать. На допросе задержанная рассказала, что потеряла самообладание. А когда увидела кадры в Сети, тут же позвонила дочери и рассказала о случившемся.

Теперь с семьей, где есть еще и грудной ребенок, работают сотрудники подразделения по делам несовершеннолетних городского управления полиции. Рассматривается вопрос о постановке семьи на профилактический учет. Расследование уголовного дела продолжается.