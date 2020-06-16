В бундестаге призвали зеркально ответить на санкции США против «Северного потока — 2»

Берлин, 16 июня. Глава комитета бундестага ФРГ по энергетике Клаус Эрнст предложил ввести санкции против сенаторов США, выступивших за новые санкции против «Северного потока — 2».

Речь идет об американских сенаторах Крузе, Джине Шахине, Томе Коттоне, Роне Джонсоне и Джоне Баррассо. 4 июня они внесли на рассмотрение Сената Конгресса США законопроект о расширении санкций против российского газопровода.

Напомним, о том, что Германия и Евросоюз должны продумать ответные действия на планы США расширить санкции против «СП-2», Эрнст заявлял еще 12 июня. Тогда он подчеркнул, что действия Вашингтона в этом вопросе нельзя больше понимать как акт дружбы, потому что они представляют собой ни что иное как вмешательство в суверенитет ФРГ и ЕС.

По данным Frankfurter Allgemeine Zeitung​​​​​​, опасения Эрнста разделяют и в Минэкономики Германии. В ведомстве считают, что новые санкции могут быть наложены на все компании, которые будут оказывать услуги страхования, модернизации трубопроводной сети или дооснащения судов-трубоукладчиков.

В ведомстве добавили, что санкции США грозят также административно-техническими действиями госслужб в связи с завершением или эксплуатацией «Северного потока — 2».

О том, что Штаты оказывают колоссальное давление на Германию по вопросам энергетики, ранее заявляла и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она напомнила, что посол США в Берлине чуть ли не каждый день угрожает народу Германии и руководству этой страны тем, что они должны переписать свою политику на энергетическом направлении с Россией.