Финалист «Битвы экстрасенсов» рассказал о последних часах жизни Норкиной

Москва, 16 июня. Финалист «Битвы экстрасенсов», таролог Александр Кинжинов уверен, что смерть журналистки Юлии Норкиной наступила в результате инфаркта. По его словам, в последние часы жизни она мало спала и много времени уделяла работе.

Кинжинов отметил, что после смерти Норкиной в СМИ стали появляться разные версии о причинах ее преждевременного ухода из жизни, причем многие снабжались якобы «сенсационными подробностями».

«Кто-то даже умудрился пустить утку о том, что рано утром в день своей смерти Юлия якобы отправила любовнице супруга букет цветов», — сказал таролог в интервью изданию «Слово и дело».

Однако звезда «Битвы экстрасенсов» убежден, что все эти версии представляют собой лишь домыслы. Кинжинов заявил, что если в паре Норкиных и был разлад, то он произошел давно, и к смерти журналистки не имеет никакого отношения.

«Все очень просто и прозаично, от чего не менее трагично — у Юли случился инфаркт, остановилось сердце. До этого она практически не спала, очень долго и много что-то печатала», — сообщил собеседник.

Экстрасенс выразил супругу Норкиной и всем ее близким глубокие соболезнования, а также надежду на то, что вскоре ажиотаж вокруг этой трагедии стихнет, и семью радиоведущей оставят в покое.

После смерти журналистки многие склонялись к тому, что она сама свела счеты с жизнью из-за измен супруга — телеведущего Андрея Норкина, поскольку сильно переживала из-за неверности мужа.

Однако в эту версию не поверил не только Кинжинов, но и друг Норкина Евгений Спицын. Он назвал подобные сообщения о причинах смерти Юлии «сказками» и «омерзительной вакханалией». Мужчина с уверенностью заявил, что радиоведущая скончалась от инфаркта, пишет «Газета Кемерова».