Ученые из США открыли способ вернуть молодость

Вашингтон, 16 июня. Ученые из Калифорнийского университета (США) открыли новый способ вернуть молодость. Исследование показало, что разведение плазмы крови способно омолодить ткани и предотвратить старение.

Ученые провели эксперимент на мышах. Выяснилось, что замена половины плазмы крови смесью физраствора и альбумина оказывает сильное омолаживающее действие на мозг, печень и мышцы грызунов.

В настоящее время ученые проводят клинические испытания, чтобы выяснить, как открытие позволит улучшить состояние пожилых людей и снизить последствия различных возрастных заболеваний, пишет «Ридус».

«Я надеюсь, что результаты наших исследований помогут дальнейшему прогрессу в работе с плазмой крови, которая может быть использована не только для омоложения, но и для эффективной иммуномодуляции», — отметил один из исследователей Добри Кипров.

Эти же ученые из Калифорнийского университета провели эксперимент с более сложным способом омоложения: они смешивали кровь старых и молодых мышей. Однако новое исследование показывает, что донорство крови не так эффективно.

Ранее специалисты рассказали, какие ошибки могут привести к преждевременному старению женщины. Как уточнили эксперты, для поддержания молодости и красоты нужно не утрачивать чувство влюбленности. Кроме того, эксперты рекомендовали заниматься спортом, пробовать новые хобби и давать меньше советов молодым.