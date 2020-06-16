Малькевич опубликовал «холодную десятку» фейков о поправках к конституции

Москва, 16 июня. Глава Фонда защиты национальных ценностей и член Общественной палаты РФ Александр Малькевич опубликовал первую «холодную десятку» фейков о конституции, которые стали активно публиковаться в Сети в преддверии всероссийского голосования по поправкам в основной закон страны.

Малькевич напомнил, что за этими вбросами стоят лица и структуры, враждебно настроенные по отношению к России. Всего за неделю, по словам Малькевича, он смог выявить целый ряд вбросов на иностранных ресурсах, а также в соцсетях. По итогам этого исследования он составил первую «холодную десятку» фейков о конституции. В нее вошли следующие материалы:

«ЦИК лишил СМИ возможности ознакомиться с бюллетенями при подсчете голосов за поправки в конституцию»; «Радио Азатлык» опубликовало формирующий опрос, в котором пользователи сразу видят варианты ответа о том, что никто не будет голосовать за поправки или не пойдет голосовать вовсе; «В системе Московского метрополитена создаются закрытые избирательные участки, на которых целыми подразделениями в принудительном порядке будут голосовать сотрудники организации»; Ресурс «Кавказ.Реалии» опубликовал материал с опросом «некоторых жителей» Северного Кавказа, который построен на негативных отзывах; Собеседник «Idel.Реалии» заявил, что поправки в конституцию настолько серьезные, что «через 11 лет России не будет на карте»; Во время Общероссийского голосования по внесению поправок в Основной закон граждане якобы смогут обойтись без предъявления паспорта; «Члены избиркомов не готовы работать на голосовании и призывают россиян отказаться от похода на избирательные участки, в том числе, чтобы защитить себя от коронавируса»; «Вброс Навального»: кто-то скупает симки Теле2, чтобы «скорее всего» использовать их для «вбросов» на электронном голосовании по поправкам в конституцию; «Общероссийское голосование 1 июля будет проходить без участия наблюдателей; Так называемый «демократический конгресс народов России» выступил против поправок к конституции, но не смог толком объяснить, что его не устраивает;

Ранее Малькевич уже писал о том, как ряд СМИ-иноагентов публикуют вбросы о поправках к конституции. Причем делают это на деньги западных спонсоров. Так, финансирование проектов «Радио Свобода», «Голос Америки» и «Настоящее время», по его данным, составляет 1 млрд рублей в год.