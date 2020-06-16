Родные погибшего в ДТП с Ефремовым требуют высшей меры наказания для актера

Москва, 16 июня. Родственники погибшего Сергея Захарова в устроенном Михаилом Ефремовым ДТП, рассказали, какого наказания хотят для актера театра и кино.

Брат водителя Валерий Захаров и его жена Татьяна приняли участи в съемках ток-шоу Андрея Малахова, пишет «Ридус». Они считают, что «кого-то за это накажут, если это человек без регалий и званий».

«А таким людям, как Михаил Ефремов, можно все. Мы боремся за справедливость. Для того, чтобы перед законом были все равны. Принятие наркотиков усугубляет его вину. Нам бы хотелось, чтобы это была высшая мера наказания. 12 лет нас бы устроило. Потому что я считаю, что человек должен ответить перед законом», — заявила Татьяна.

Ранее Ефремов заявил, что готов оказать помощь семье Сергея Захарова. При этом актер пояснил, что «это не попытка откупиться, а попытка искупить». Артист отметил, что ему «нет прощения от жены и детей».

Напомним, актер театра и кино Михаил Ефремов спровоцировал серьезную аварию в Москве на Смоленской площади. Будучи в состоянии алкогольного опьянения, он выехал на встречную полосу и влетел в грузовик. Его водитель получил смертельные травмы и скончался в больнице. Медицинская экспертиза показала, что в крови артиста было 2,1 промилле алкоголя, а также следы наркотиков.

В отношении артиста было возбуждено уголовное дело, его переквалифицировали на часть 4 (пункт «А») статьи 264 УК РФ («Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств»). Ему грозит до 12 лет тюрьмы, напоминает РИАМО. Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы заслуженного артиста РФ, ранее сообщил, что тот плохо себя чувствует.