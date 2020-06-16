Боня назвала получающих МРОТ россиян «алкоголиками» и «нищебродами»

Москва, 16 июня. Телеведущая Виктория Боня заявила через Instagram, что российские власти должны помогать бизнесменам, которым пришлось прикрыть дело на два месяца. Сейчас же, по ее мнению, деньги раздаются «нищебродам и алкоголикам».

«Мы сначала минимальный размер оплаты повышаем, раздаем деньги всяким алкоголикам и нищебродам, а потом плачемся, почему у нас все хреново. Лучше бы бизнесменам помогли, у которых бизнес встал на два месяца», — считает Боня.

Телеведущая аргументировала свою позицию тем, что власти стали больше сейчас раздавать денег тем, кто якобы ни к чему не стремился.

Боня подчеркнула, что если «алкаши» получают 10 тысяч рублей, то не надо им оказывать поддержку свыше данной суммы, говоря про повышение МРОТ. Она возмущена тем, что налоги россиян тратят на помощь «алкашам и наркоманам». Теледива считает, что в стране плодят бездельников таким образом.

Стоит напомнить, что Боня уже не раз отметилась громкими заявлениями. По ее словам, в Голливуде существует крупная секта сатанистов, членами которой являются актеры, а вышки сотовой связи стандарта 5G негативно влияют на иммунную систему людей. Пандемию коронавируса она связывает с теорией заговора, сообщает телеканал «360».