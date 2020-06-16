Ученые обнаружили новый подвид вируса, вызывающего COVID-19

Москва, 16 июня. Панамские ученые выявили новый типичный подвид вируса, вызывающего коронавирусную инфекцию. Подвид возник в результате мутации штаммов коронавируса SARS-CoV-2, которые были завезены из пяти стран. Исследованиями занимались специалисты из панамского института здоровья. Об этом сообщает издание Estrella Panama.

Новый типичный для страны подвид получил имя A2 PAN. Директор Института изучения здоровья им. Горгаса Хуан Паскале заявил, что географическое положение Панамы и ее роль в качестве регионального транспортного хаба привели к тому, что вирус одновременно проник в страну из различных регионов мира.

Секвенирование геномов 150 образцов вируса позволило исследователям института определить их страны происхождения. До мутации вирус представляли в стране четыре подвида из США, а также по одному из Италии, Испании, Франции и Азии.

Ученые пока ничего не говорили о свойствах и патогенности местного подвида коронавируса. При этом они отметили, что закрытие границ и введение ограничительных мер позволили локализовать A2 PAN на территории страны до снятия всех ограничений.

На сегодняшний день в Панаме выявлено 20 686 случаев коронавирусной инфекции. Жертвами опасного заболевания стали 437 человек.

Напомним, что Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По последним данным, в мире выявлены уже более 7,8 миллиона случаев заражения, свыше 431 тысячи человек скончались.