Камеры с функцией распознавания лиц установят в российских школах

Москва, 16 июня. Умные камеры установят на входе и выходе в российских школах, видеонаблюдение также будет осуществляться в учебных классах. Об этом рассказали в портфельной компании фонда «Роснано» «Элвис-НеоТек».

В сообщении отмечается, что установка камер видеонаблюдения будет способствовать повышению уровня безопасности на уроках, а также упростит переход на дистанционное обучение. Новые устройства слежения будут иметь функцию распознавания лиц.

Оборудование разрабатывалось компанией «Элвис-НеоТек» совместно с «Национальным центром информатизации» с 2019 года. Планируется, что к 2024 году камеры установят в 43 тыс. учебных заведений. В настоящее время ими оборудованы 1,5 тысячи российских школ.

Генеральный директор «Элвис-НеоТек» Александр Ракутин подчеркнул, что отечественная разработка гарантирует высокие характеристики получаемого видеоизображения, а также позволяет ослабить зависимость от зарубежных аналогов подобного оборудования.