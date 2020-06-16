Американец получил счет в 1,1 млн долларов за лечение от COVID-19

Вашингтон, 16 июня. Пожилой американец Майкл Флор после излечения от COVID-19 получил счет в 1,1 млн долларов за лечение в клинике в Иссакуа.

Как сообщает The Time, 70-летний американец провел в отделении интенсивной терапии 62 дня, в том числе несколько недель Флор находился в искусственной коме. Американец был так близок к смерти, что семья звонила ему, чтобы попрощаться.

Однако Флору удалось побороть заболевание. Но после выписки его ждал неприятный сюрприз ― счет из 3 тысяч позиций на 181 страницу. Стоимость палаты составляла около 9,7 тысячи долларов в день. Кроме того, в счет не включены плата за медицинское обслуживание, диализ и оплата врачей, лечивших его. Страховка может покрыть лишь часть суммы.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) 11 марта объявила вспышку коронавирусной инфекции пандемией. По данным на 16 июня, в мире 8,1 млн человек заразились коронавирусом. Число погибших превысило 439 тысяч человек.

В России за минувшие сутки выявлено 8248 новых случаев коронавируса, 35,8% из заболевших не имели клинических проявлений болезни. Уточняется, что за последние сутки полностью выздоровели 9767 человек, 193 пациента скончались. Таким образом, с начала эпидемии COVID-19 был выявлено 545 458 заболевших, 294 306 из них полностью поправились. 7284 человека скончались.