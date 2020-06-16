Бабкина откровенно рассказала об изменах мужа и несчастливом браке

Москва, 16 июня. Певица Надежда Бабкина рассказала об изменах своего мужа, музыканта Владимира Заседателева. Ее брак с барабанщиком продлился 17 лет, но его трудно назвать счастливым.

По словам артистки, Заседателев изменял ей, когда она находилась в наиболее уязвимом положении — была беременна. Его поведение не изменилось и после того, как она родила сына Даниила.

«Я однажды застала его дома с бывшей девушкой. Мне было очень плохо. Он продолжал изменять даже после родов. Все происходило на глазах сына», — поделилась Бабкина в эфире программы «Судьба человека» на канале «Россия-1».

С каждым годом их отношения становились все хуже и хуже. Дошло до того, что Заседателев женился на другой женщине, хотя они еще не были разведены.

«Я как-то посмотрела в паспорт, а он уже женат», — рассказала певица.

В тот момент Бабкину поддержала мать Заседателева.

«А дальше, так как его родители взрослели и старели, то уже я их поддерживала. Я не могу людей бросать», — призналась звезда.

В конце концов она решила уйти от мужа, когда сыну исполнилось 17 лет и он заканчивал школу.

«Я собралась и ушла. По квартирам моталась», — добавила Бабкина.

В ответ на вопрос, почему она так долго терпела такое отношение к себе, певица пояснила, что наивно полагала, что со временем все улучшится: «Считала: стерпится — слюбится. Бьет — значит любит».

«Нас в деревне так учили. Не верьте, бабы, мужикам. Пустое место не будет. Найдете другого», — подчеркнула она.

Отметим, что о своем несчастливом браке Бабкина уже рассказывала в шоу Леры Кудрявцевой в марте этого года. Тогда она откровенно рассказала, что хотела покончить с собой, когда, будучи беременной, застала Заседателева в постели с другой в собственной квартире.

«Встала у окна, а это седьмой этаж. В этот момент Данила в животе забился сильно», — призналась Бабкина.

Тогда она решила, что должна сохранить ребенка.

«Теперь смотрю на своего двухметрового сына, испытываю счастье и думаю: «Он же меня спас», — цитирует ее «Культуромания».

Сейчас у Бабкиной есть гражданский муж Евгений Гор, который моложе ее почти на 30 лет. Они познакомились на конкурсе молодых музыкантов, когда Гору было всего 23 года, пишет «Утро.ру».