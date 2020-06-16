Муж Норкиной показал, что купила жена незадолго до смерти

Москва, 16 июня. Муж умершей недавно радиоведущей Юлии Норкиной опубликовал в Instagram фото старинной печи, которую незадолго до смерти заказывала супруга для их дачного дома.

«Юльчонок заказывал еще до карантина, наконец приехала!» — написал Андрей Норкин.

На фотографии печки стоит отметка, которая может свидетельствовать о том, что ее изготовили еще в 1955 году.

Автор поста отметил функциональность печи: она дает не только тепло, но и позволяет готовить в ней блюда в казане. Помимо этого, она теперь будет дарить воспоминания об ушедшей Юлии Норкиной.

Напомним, что ранее о чете Норкиных высказался друг семьи Евгений Спицын. Он подчеркивал, что пара была дружной. Муж Норкиной всегда любил только ее.

Подтвердил он и причину смерти радиоведущей — инфаркт. Домыслы об иных причинах он посчитал «омерзительными».