В Госдуму внесли законопроект о регулировании удаленной работы

Москва, 16 июня. В Госдуму внесли законопроект о регулировании дистанционной и временной удаленной работы. Документ опубликован в электронной базе данных.

Авторами инициативы выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также группа депутатов и сенаторов.

«Цель представленных изменений в ТК РФ — повышение гибкости занятости и применения информационно-коммуникационных технологий в трудовых отношениях», — говорится в пояснительной записке к проекту.

Законопроект призван дополнить и детализировать Трудовой кодекс РФ в части регулирования труда дистанционных сотрудников. В проект закона включены нормы, касающиеся рабочего времени и отдыха удаленных работников ― «право быть офлайн».

Кроме того, документ регламентирует типы удаленной занятости, основания для их применения и порядок взаимодействия работника и работодателя. Также закон предусматривает компенсацию расходов удаленных работников, связанных с использованием работником личного оборудования.